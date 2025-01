Johan Derken woest op Wilfred Genee: 'Stuitend, ik was behoorlijk op mijn pik getrapt'

Johan Derksen voelt zich 'behoorlijk op zijn pik getrapt' door Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee. Die las eerder deze week live in de uitzending bij Radio 538 doodleuk een mail van Derksen voor waarin De Snor een groot aantal potentiële nieuwe tafelgasten voor de talkshow voorstelde bij de eindredactie.

Genee, Derksen en René van der Gijp genieten momenteel van een korte break maar keren komende maandag (20 januari) weer terug op hun vaste tijdslot in de avond. De bezetting ondergaat één belangrijke verandering: met ingang van het nieuwe jaar is Van der Gijp elke woensdag vrij. De oud-voetballer krijgt in de persoon Albert Verlinde een vaste vervanger aan tafel.

In de 538 Ochtendshow onthulde Genee dinsdag dat Derksen een uitgebreide lijst met potentiële nieuwe tafelgasten heeft aangedragen: "Hier heb ik het lijstje van Johan. Onder andere Martin Morero, Jutta Leerdam, Tina Nijkamp, Hans Spekman, Annemarie van Gaal, Sven Kockelmann, Jordi Versteegden, Alexander Pechtold, Estelle Cruijff, Lale Gül en Dennis Jansen van het Algemeen Dagblad", somde Genee op alvorens een aantal politici te noemen die Derksen ook wel aan tafel zou willen. "Hij heeft echt een hele lijst", concludeert de presentator, alvorens hij onthult dat Derksen óók een lans heeft gebroken voor zangeres Glennis Grace, die 'wel weer een kans' zou verdienen.

Derksen is op zijn zachtst gezegd not amused over de uitlatingen van Genee. "Daar was ik behoorlijk van op mijn pik getrapt", zegt Derksen in zijn werkkamer in Grolloo voor de camera's van Shownieuws. "Kijk: ik stuur een mail naar de eindredactie en die komt bij Wilfred terecht. En die leest die mail voor op de radio deze keer. Ik vind het stuitend, werkelijk. Ik vind het te gek voor woorden dat als ik een mail naar iemand stuur, dat een derde persoon die mail op radio of tv voor staat te lezen. Nee, dat is niet chic of ethisch. Ik was ook een beetje verbijsterd." Derksen heeft zijn ongenoegen kenbaar gemaakt bij de eindredactie van VI, maar is minstens zo verbolgen over wat hij daarop te horen kreeg: "Weet je wat het antwoord was? Ah joh, zo'n relletje maakt toch niet uit, we hebben altijd wel een relletje. Ik denk: je bent onbetrouwbaar en je begrijpt het niet. Maar één ding hebben ze bereikt: ik zal ze nooit meer een mail sturen", aldus Derksen.



