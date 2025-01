Johan Derksen: 'Onbegrijpelijk dat zij nog mag aanschuiven, heb ik ook tegen de redactie gezegd'

Als het aan Johan Derksen ligt, komt Olcay Gulsen niet meer de studio van Vandaag Inside binnen. Het boegbeeld van de talkshow heeft aan de redactie laten weten dat Gulsen wat hem betreft niet meer hoeft aan te schuiven in de talkshow. De redactie ziet de modeontwerper nog wel graag langskomen.

Derksen, die zich er graag op laat voorstaan niets te hebben met de zogenoemde cancelcultuur, vindt dat Gulsen gecanceld dient te worden na haar recente uitspraken over Wierd Duk. “Ik heb dat ook tegen de redactie gezegd. Onbegrijpelijk dat zij nog komt. Iemand die een andere gast van racisme beticht, hoeft van mij niet meer te komen. Maar de redactie denkt er kennelijk anders over", vertelt Derksen aan het Algemeen Dagblad.

Toen Gulsen in november bij Vandaag Inside aangaf dat Duk in haar ogen geen gepassioneerde journalist, maar gepassioneerde racist was, reageerde Derksen al kritisch op de uitspraken van de modeontwerper. Dat deed hij later nog even over, door Gulsen weg te zetten als een ‘babbelzieke golddigger’.

Op 19 december keerde Gulsen terug als tafelgast. Haar terugkeer zorgde voor vuurwerk aan tafel. Zo zei Gulsen dat ze ‘meer verdient’ dan Derksen, die volgens haar ‘leeft op de creditcard van John de Mol’.

Derksen zei Gulsen een ‘leuke meid’ te vinden aan tafel, maar kon niet ontkennen dat er ‘dingen zijn die me tegenstaan’. Gulsen reageerde: “Nee, omdat ik jouw vriendje een racist heb genoemd, en dat mag toch?” Derksen stelde dat ‘racist’ een ‘beladen term’ is. “Het is een gerespecteerde journalist, die serieuze stukken schrijft. Je kunt het met hem eens zijn of niet, maar ik vind niet dat je die man tussen neus en lippen door voor racist kunt uitmaken.” Gulsen hield vol dat Duk ‘racistische opmerkingen’ heeft gemaakt.

