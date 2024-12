Terugkeer Olcay Gulsen zorgt vuur vuurwerk en gescheld bij Vandaag Inside

De terugkeer van Olcay Gulsen bij Vandaag Inside zorgde donderdagavond voor wat vuurwerk aan tafel. De modeontwerper noemde tafelgenoot Johan Derksen in de eerste minuten van de uitzending al ‘het hoertje van John de Mol’ en nam haar uitspraken over Wierd Duk niet terug. Die uitspraken vielen vorige maand niet goed bij Derksen.

Op het moment dat Gulsen in het programma Vandaag Inside aangaf dat Duk in haar ogen geen gepassioneerde journalist, maar gepassioneerde racist was, reageerde Derksen al kritisch op de uitspraken van de modeontwerper. Dat deed hij later nog even over: “Olcay heeft tegen Shownieuws gezegd: als ze excuses moet aanbieden, komt ze niet meer. Niemand hier die de woorden ‘excuses aanbieden’ in de mond heeft genomen. Ik heb alleen gezegd: dan komt ze niet, het zal me een worst wezen”, zei de analist kort na het incident, alvorens Gulsen weg te zetten als een ‘babbelzieke golddigger’.

Donderdag keerde Gulsen terug als tafelgast. “Ik vind het een heel leuke vrouw. En ik ben inmiddels in de salarisklasse dat ik ook interessant word voor haar”, verwees Derksen naar zijn vorige uitspraken over Gulsen, die reageerde: “Maar Johan, ik verdien denk ik meer dan jij. Jij bent eigenlijk het hoertje van John de Mol. Je hebt vandaag bijgetekend, toch? Jij leeft op zijn creditcard. Twee uurtjes per dag lullen aan tafel en dan factureren. Of ben je in dienst?”

Derksen stelde: “Wij hebben gewoon een contract. Ik heb geen eigen bedrijf. Ik word verloond, zoals dat heet.” Gulsen wil daarna weten of Derksen er financieel veel op vooruit is gegaan met zijn nieuwe contract. “Daar laten we ons niet over uit”, antwoordde hij.

Gulsen over Edgar Davids

Het ging daarna over het liefdesleven van Gulsen, die zei dat ze meer arme mannen dan rijke mannen heeft gedatet. “Dan heb je er heel wat gehad”, concludeerde Derksen, die onder meer wees naar Edgar Davids. Gulsen antwoordde: “Dat was een voetballer die veel van zijn geld al had opgemaakt. Ik heb zelf altijd gewerkt.”

Derksen zei Gulsen een ‘leuke meid’ te vinden aan tafel, maar kon niet ontkennen dat er ‘dingen zijn die me tegenstaan’. Gulsen reageerde: “Nee, omdat ik jouw vriendje een racist heb genoemd, en dat mag toch?” Derksen stelde dat ‘racist’ een ‘beladen term’ is. “Het is een gerespecteerde journalist, die serieuze stukken schrijft. Je kunt het met hem eens zijn of niet, maar ik vind niet dat je die man tussen neus en lippen door voor racist kunt uitmaken.”

Gulsen hield vol dat Duk ‘racistische opmerkingen’ heeft gemaakt. De discussie duurde nog eventjes voort, waarna Wilfred Genee er een eind aan maakte door een ander onderwerp aan te snijden.

Video - Johan Derksen tegen Olcay Gulsen: 'Ik vind niet dat je Wierd Duk voor racist uit kunt maken'

