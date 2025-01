Verweij haalt hard uit naar KNVB, Farioli heeft mazzel bij Ajax - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Mike Verweij heeft fel uitgehaald naar de KNVB vanwege de arbitrale beslissingen die volgens hem een schande zijn voor het Nederlandse voetbal. Ondertussen heeft Ajax-trainer Francesco Farioli volgens Verweij geluk dat Alex Kroes de technisch directeur is, anders had hij zijn baan al verloren. Verder is er veel transfernieuws rondom Ajax, met Devyne Rensch die persoonlijk rond is met AS Roma en Alex Kroes die een Zweeds talent bij de deal wil betrekken.

© De Telegraaf

Verweij haalt hard uit naar KNVB: ‘Een enorm zooitje, echt gewoon een schande’

Artikel gaat verder onder video

Mike Verweij is absoluut niet te spreken over het presteren van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen bij de KNVB. Sinds de aanstelling van de voormalig werknemer van Feyenoord gaat het bijna wekelijks mis op het gebied van arbitrage. Ook dit weekend kan Verweij twee duels aanwijzen die indirect zijn beïnvloed door van Van Meenen. Lees hier meer over de kritiek van Verweij.

© Imago

'Farioli heeft mazzel, Overmars had al lang een oude bekende van Ajax aangesteld'

Mike Verweij is allesbehalve te spreken over het spel dat momenteel door Ajax wordt vertoond. De journalist van De Telegraaf is van mening dat trainer Francesco Farioli in veel andere tijdperken was ontslagen. Lees hier meer over de situatie bij Ajax.

© Imago, Realtimes

Devyne Rensch persoonlijk rond met AS Roma, alle ogen gericht op Alex Kroes

Devyne Rensch is 'op hoofdlijnen akkoord' met AS Roma over een transfer naar de Italiaanse hoofdstad. Beide partijen wachten nu op Ajax, dat vooralsnog de boot afhield. Lees hier meer over de transferperikelen rondom Rensch.

© Imago

Konijn uit hoge hoed bij Kroes: Ajax wil Zweeds talent bij Rensch-deal betrekken

De kans is groot dat Devyne Rensch aan het eind van deze transferwindow geen speler meer van Ajax is. Technisch directeur Alex Kroes wil Rensch niet zomaar laten gaan en hoopt een andere speler terug te krijgen van de Romeinen: Samuel Dahl (21). Lees hier meer over de mogelijke deal.

© Imago/NOS/Realtimes

Sem Steijn maakt gehakt van Pierre van Hooijdonk en Arno Vermeulen