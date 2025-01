Konijn uit hoge hoed bij Kroes: Ajax wil Zweeds talent bij Rensch-deal betrekken

De kans is groot dat aan het eind van deze transferwindow geen speler meer van Ajax is. De rechtsback is persoonlijk in grote lijnen rond met AS Roma en wacht alleen nog op de clubs. Technisch directeur Alex Kroes wil Rensch niet zomaar laten gaan en hoopt een andere speler terug te krijgen van de Romeinen: (21).

Het contract van Rensch, die 154 wedstrijden voor Ajax 1 achter zijn naam heeft staan, loopt komende zomer af. Aangezien de contractonderhandelingen tot nu toe op niks uitliepen, is er alleen de komende weken nog de kans om iets van financiën over te houden aan de rechtsback. AS Roma bood maandag vijf miljoen euro, maar Ajax verlangt het dubbele.

Nu is er volgens transfergoeroe Fabrizio Romano nog een optie besproken, in de vorm van Dahl. De Zweedse linksback zou namelijk in de deal betrokken kunnen worden en het omgekeerde pad kunnen bewandelen. Dat zou nu afscheid nemen van Rensch interessanter moeten maken voor Ajax en Kroes. De Amsterdammers willen Dahl huren met een verplichting tot koop, maar Roma wil dat laatste niet aan de deal toevoegen. Zij zien in de Zweed een speler voor de toekomst.

Dahl is een linksback, die ook links op het middenveld geposteerd kan worden. Daarmee is hij dus geen directe vervanger voor Rensch. Voor iets meer dan vier miljoen euro kwam Dahl afgelopen zomer over van Djurgården. Bij AS Roma heeft hij zijn talent en potentie echter nog niet echt kunnen etaleren. In de Coppa Italia kwam hij met een invalbeurt tot negentien minuten, terwijl hij, verspreid over twee duels, op het Italiaanse hoogste niveau maar 41 minuten speelde. Dahl gaf in zijn thuisland geregeld een assist en debuteerde bovendien in januari 2024 voor de nationale ploeg van Zweden. Volgens Romano was Ajax afgelopen zomer ook al geïnteresseerd in de jongeling.

🚨🟡🔴 Understand AS Roma and Ajax have discussed to include Samuel Dahl into the deal for Devye Rensch!



Ajax already wanted him last summer and want him on loan with obligation now, Roma are currently only open to straight loan.



Discussions for Rensch to join Roma continue. pic.twitter.com/ecAgCPLTeb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025

