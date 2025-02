Calvin Bassey heeft 'nog steeds hoofdpijn' van één ding uit tijd bij Ajax

is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden vertrokken bij Ajax, maar is zijn tijd in Nederland nog niet vergeten. De Nigeriaan had moeite zich aan te passen in Amsterdam, waarbij met name de grote hoeveelheid fietsen op straat bij hem voor ‘hoofdpijn’ zorgden.

Bassey maakte in de zomer van 2022 de overstap van Rangers naar Ajax, maar wist in Amsterdam niet al te veel indruk te maken. Na een seizoen in Nederland hield hij het weer voor gezien en maakte de verdediger de overstap naar Fulham. In gesprek met Viaplay blikt de Nigeriaan terug op zijn tijd in de Johan Cruijff ArenA.

Nadat hij in de jeugd voor Leicester City had gespeeld, vertrok Bassey in de zomer van 2020 naar het Schotse Rangers. Om vervolgens de stap naar Nederland te maken, was een stuk lastiger dan zijn terugkeer in Engeland een jaar later, vertelt de verdediger. “Het is een ander land, een andere taal, zelfs kleine dingen als andere winkels, het eten is anders.” Ook het oversteken van de weg zorgde voor problemen bij Bassey. “In Engeland kijk je eerst naar rechts, maar in Nederland moet je eerst naar links kijken. Zulke kleine dingen maken een groot verschil.”

Toch is het iets anders waar Bassey de meeste moeite mee had in Nederland. “Oh, begin alsjeblieft niet over fietsen”, stelt de Nigeriaan als de interviewer zegt dat er daar heel veel van zijn in Amsterdam. “Fietsen, man. Hoofdpijn. Ik heb er nog steeds hoofdpijn van”, lacht hij, terwijl hij over zijn voorhoofd wrijft.

