Aston Villa - Liverpool LIVE: Puntenverlies voor Arne Slot in Birmingham

Aston Villa en Liverpool nemen het dinsdagavond tegen elkaar op in de Premier League. De wedstijd op Villa Park begint om 20.30 uur en is van minuut tot minuut live te volgen in ons liveverslag.

Liverpool gaat fier aan kop in de Premier League met zestig punten uit 25 wedstrijden. Nummer twee Arsenal volgt op gepaste afstand met 53 punten. De ploeg van trainer Arne Slot zal zich op Villa Park willen revancheren voor de smadelijke nederlaag in de FA Cup tegen Plymouth Argyle (1-0) van afgelopen weekend. Aston Villa is terug te vinden op een negende plaats met 38 punten. In tegentelling tot Liverpool wisten The Villans wél te winnen in de Premier League. Op eigen veld werd Tottenham Hotspur met 2-1 verslagen.