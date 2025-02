AZ heeft weinig moeite met PEC en nadert FC Utrecht

AZ heeft een relatief simpele overwinning geboekt tegen PEC Zwolle. De Alkmaarders sloegen kort voor en kort na rust toen en wonnen zo met 2-0. Het meest opvallende van het duel was toch wel de rode kaart voor AZ-trainer Maarten Martens.

AZ zag eerder op de zondag FC Utrecht punten morsen tegen Almere City (0-1) waardoor het wist wat het moest doen. Namelijk winnen van PEC, maar dat is op papier nog niet zo makkelijk. De Zwollenaren zaten namelijk in een aardige flow, met overwinningen op PSV (3-1) en Fortuna Sittard (1-4) en een gelijkspel tegen FC Utrecht (3-3) was het geen uitgemaakte zaak wie er zou gaan winnen.

Vanaf minuut één was het echter AZ dat de dienst uitmaakte in het eigen AFAS Stadion. De Alkmaarders wonnen doordeweeks van Quick Boys en plaatsten zich zo voor de halve finale van de KNVB Beker en zat er dus ook lekker in. Het begon wel met een smetje, want Jayden Addai moest geblesseerd de strijd staken na een kwartier.

Desondanks ging AZ door met waar het mee begonnen was. Namelijk de wedstrijd domineren. Na een klein half uurtje leek AZ op een 1-0 voorsprong te komen. Een schitterende aanval over meerdere schijven kwam uiteindelijk voor de voeten van Jordy Clasie, die vanaf een meter of 25 keihard raak schoot. Alleen aangever Troy Parrott stond buitenspel tijdens de aanval, dus ging er een streep door de goal.

Openingstreffer

Vlak voor rust kwam alsnog de openingstreffer voor de Alkmaarders. David Moller Wolfe kapte vanaf de linkerkant naar binnen en zocht de ruimte op, hij vond uiteindelijk de verre hoek met zijn mindere rechterbeen. Door die pegel ging de thuisploeg rusten met een verdiende 1-0 voorsprong.

Tien minuten na rust was het alweer raak voor AZ. Mayckel Lahdo ging op een avontuur door de PEC-verdediging, maar de bal kwam uiteindelijk voor de voeten van Troy Parrott. De Ier staat op plek 2 op de Nederlandse topscorerslijst, zo’n kansje hoef je hem niet te geven. Vanaf een meter of vijf kon hij de hoek uitkiezen, het werd de rechterhoek. Daar had Jasper Schendelaar, de betrouwbare doelman van PEC, geen antwoord op.

Vijf minuutjes later leek AZ via een strafschop de wedstrijd in het slot te kunnen gooien, maar de VAR stak een stokje voor de strafschop. Scheidsrechter Sander van der Eijk beoordeelde een handsbal van Olivier Aertssen als strafbaar hands, maar de VAR van dienst zag dat anders. Na een korte on-field review draaide Van der Eijk zijn beslissing terug.

Rode kaart

Het was echter nog niet gedaan met het spektakel. Zo kreeg een kwartier voor tijd AZ-trainer Maarten Martens een rode kaart vanwege commentaar op de leiding. Hij noemde het arbitrale kwartet een ‘stelletje kneuzen’, daar was de arbiter van dienst niet van gediend en toonde de keuzeheer een rode prent. Het had echter geen effect meer op de wedstrijd. AZ liet zich niet gek maken en bleef het eigen spel spelen, wat resulteerde in een comfortabele driepunter.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

AZ springt - voor nu - over Feyenoord heen en staat op plek vier. De Rotterdammers hebben één punt minder maar ook één wedstrijd minder gespeeld. Door de nederlaag van FC Utrecht staat AZ slechts twee punten achter de Domstedelingen die op de derde plek staan. PEC Zwolle zakt naar plek dertien. Volgende week komt directe concurrent SC Heerenveen op bezoek in het MAC3Park. AZ speelt volgende week niet, zij krijgen extra rust tussen het tweeluik met Galatasaray.