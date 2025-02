Fans van Arsenal tweeten massaal over loting tegen Feyenoord

Het nieuws dat Robin van Persie de nieuwe trainer van Feyenoord moet worden, is ook doorgedrongen tot Engeland. Supporters van zijn oude club Arsenal tweeten massaal over de aanstelling, zeker omdat Feyenoord en Arsenal elkaar kunnen treffen in de achtste finale van de Champions League.

Arsenal komt zeker naar Nederland: de huidige nummer twee van de Premier League wordt bij de loting van vrijdag gekoppeld aan PSV of Feyenoord. Sommige fans schrijven op X dat een loting tegen Feyenoord al in de sterren geschreven staat, nu Van Persie aan de slag lijkt te gaan in De Kuip. Bij de achterban van Arsenal is de oud-spits niet populair, nadat hij the Gunners in 2012 inruilde voor Manchester United.

De loting voor de achtste finales van de Champions League vindt vrijdag om 12.00 uur plaats in het Zwitserse Nyon. Na de loting zal niet alleen duidelijk zijn welke ploegen tegen elkaar spelen in de achtste finales, maar ook hoe de rest van de route naar de finale eruit komt te zien. De heenwedstrijden van de achtste finales van de Champions League staan op 4 en 5 maart op het programma. De returns volgen een week later, op 11 en 12 maart.