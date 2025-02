Kees Kwakman ziet twee jonge smaakmakers in de Eredivisie: 'Heerlijke spelers!'

Kees Kwakman is enthousiast over het optreden van in de wedstrijd tussen Willem II en FC Groningen (1-3). De analist van ESPN zegt ‘fan van het eerste uur’ te zijn van de nummer 10 van de noorderlingen, die werd verkozen tot man van de wedstrijd.

In de pauze van de wedstrijd, toen Groningen met 0-3 aan de leiding ging, complimenteerde Kwakman de creativiteit bij Groningen, onder meer bij Valente. “Groningen is gewoon heel efficiënt en begon geweldig. Met Mats Seuntjens, Dave Kwakman (geen familie, red.) en vooral Valente heeft Groningen drie creatieve spelers die ze nodig hebben. Valente is een topspeler. Ik ben al fan van het eerste uur. Hij is ook gewoon slim in z’n loopacties. Hij heeft een beetje een vrije rol”, zei de voormalig speler van Groningen.

Een stiftbal van de 21-jarige Valente leek vroeg in de wedstrijd voor de 0-1 te zorgen, maar op de doellijn werkte Mickaël Tirpan de bal weg. In de rebound maakte Dave Kwakman alsnog het openingsdoelpunt. “Valente doet het met veel gogme. Tirpan redt het nog goed, maar daarna is Kwakman er snel bij om ‘m binnen te tikken.” Niet veel later gaf Valente met een lage voorzet de assist bij de 0-2 van Stije Resink. “Hij heeft het overzicht en de creativiteit om de bal voor te geven.”

Ook complimenten voor Meerveld

Ook na de wedstrijd is Kwakman lyrisch over Valente. Tevens is hij complimenteus over Ringo Meerveld van Willem II. "De momenten na de rust beginnen eigenlijk ook allemaal bij hem. Ik vind het een speciale speler, net als Ringo Meerveld bij Willem II. Ze kunnen iemand uitspelen, ze hebben gogme en finesse. We klagen weleens dat we niet meer zo vaak creatieve spelers zien die tegenstanders uitspelen. Meerveld passeert nog iets makkelijker en is iets explosiever, terwijl Valente iets meer een spelmaker is die steekballetjes geeft. Twee heerlijke spelers. Ze zijn ook allebei 21 (Meerveld is 22, red.). We moeten blij zijn dat zij minuten maken."

Groningen won uiteindelijk met 1-3 in Tilburg en maakte daardoor een enorme sprong op de ranglijst. De ploeg van Dick Lukkien steeg van plek vijftien naar acht, maar kan zondag nog wel worden ingehaald door meerdere belagers.