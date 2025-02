FC Twente treedt donderdagavond aan tegen Bodø/Glimt in de tussenronde van de Europa League. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveblog.

Twente is de huidige nummer zes van de Eredivisie, terwijl de Noorse competitie begin december ten einde kwam. Bodø/Glimt werd landskampioen. Het nieuwe seizoen begint pas eind maart.