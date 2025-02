FC Twente - RKC Waalwijk LIVE: Steijn schiet bevrijdende 2-0 binnen

FC Twente en RKC Waalwijk binden zondagmiddag de strijd met elkaar aan in de Eredivisie. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

FC Twente begon 2025 goed met een 6-2 overwinning op Willem II, maar wist daarna geen wedstrijd meer te winnen. RKC is daarentegen misschien wel de Eredivisie-club die in de beste vorm verkeert. Door drie opeenvolgende overwinningen, waaronder de 5-0 zege op NAC Breda van vorige week, mag de nummer zeventien van Nederland omhoog kijken. Degradatie is niet langer onafwendbaar voor Henk Fraser en de zijnen.