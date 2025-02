FC Twente moet genoegen nemen met punt uit spektakelstuk tegen Heerenveen

In een waar spekstakelstuk heeft FC Twente de punten moeten delen met sc Heerenveen verslagen (3-3). De ploeg uit Enschede speelde een uur met tien man en kon mede daardoor niet de volle buit meenemen. Het elftal van Robin van Persie maakte in de blessuretijd de gelijkmaker.

Heerenveen begon wat slapjes aan het duel en kreeg al snel een klap te verwerken. Marcus Linday speelde een bal terug op Nikolai Hopland, die niet kon aannemen. De bal schoot door en Daan Rots rondde koelbloedig af: 0-1. Na 23 minuten leek het al helemaal een mooie middag te worden voor Twente, toen Lagerbielke een corner vogeltjevrij kon inkoppen. Heerenveen werd toen wakker geschud en ging meer strijd leveren.

Artikel gaat verder onder video

Dat zorgde voor wat meer kansen voor de Friezen. Vooral via standaardsituatie werd het gevaarlijk, en zo viel ook de 1-2. Een corner van Mats Köhlert werd door Michel Vlap verlengd, waarna Milos Lukovic de bal bij de tweede paal kon binnentikken. Heerenveen begon er daarna weer in te geloven en werd daarbij niet veel later bovendien geholpen door FC Twente. Bas Kuijpers kwam vervelend op de voet van Alireza Jahanbakhsh terecht, waarna een rode kaart volgde voor de verdediger. Die straf leek wat streng, maar het hielp Heerenveen definitief terug in de wedstrijd.

In de tweede helft ging de thuisploeg door in de jacht op de winst in eigen huis. Al heel snel werd de ploeg van Van Persie beloond: Espen van Ee besloot in de 53ste minuut uit te halen en via een verdediger van FC Twente caramboleerde de bal in het doel (2-2). Toen Heerenveen een winstpartij kon ruiken, sloeg FC Twente echter onverwachts weer toe. Max Bruns legde de bal fraai achter de laatste lijn van Heerenveen, waar Hopland het buitenspel ophief. Ricky van Wolfswinkel bleef koeltjes, oog in oog met Mickey van der Hart, en zorgde voor de 2-3.

Het plan van de ploeg uit Enschede was vervolgens zeer duidelijk: de voorsprong vasthouden. Alle focus ging op de verdediging en Sem Steijn werd niet veel later ook gewisseld. Mees Hilgers kwam voor hem in de ploeg, waardoor Twente met vijf verdedigers kwam te spelen. Later kreeg ook Alec van Hoorenbeeck nog speelminuten, hij verving spits Van Wolfswinkel. De uitploeg kreeg de deksel vervolgens nog op de neus: de zeventienjarige Eser Gürbuz kon de bal van dichtbij binnentikken. Het zou bij 3-3 blijven, waardoor Twente niet heel veel dichter bij AZ en Feyenoord komt.