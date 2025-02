Krankzinnige slotfase in Enschede: FC Twente pakt volle buit

FC Twente heeft in de absolute slotfase van het duel met Bodø/Glimt in de tussenronde van de Europa League weten te winnen. De club leek met een 1-1 gelijkspel genoegen te moeten nemen maar door een strafschop in de absolute slotfase was het Ricky van Wolfswinkel die de Tukkers de volle buit bezorgde.

Al na vijf minuten werd Sayfallah Ltaief weggestuurd en met een bekeken schuiver zette hij de Tukkers al heel vroeg op voorsprong.

Er is in alle eerlijkheid ook niet heel veel meer over de eerste helft te melden. Beide ploegen leken niet al te veel risico te willen nemen. FC Twente vond de minimale voorsprong wel prima en Bodø wilde wel aanvallen maar was bang om tegen snelle counters aan te lopen. Daan Rots was na een half uurtje nog dicht bij een treffer met een schitterende pegel die elke tv-kijker en supporter in het stadion wakker schudde. Hij kapte naar binnen en haalde verwoestend uit, de bal spatte uiteen op de lat.

Vak-P

Vak-P, het sfeervak van FC Twente, had een ander publiek dan normaal. FC Twente had namelijk een straf openstaan van de UEFA, waardoor het grote sfeervak niet gevuld kon worden door de supporters die er normaal ook zitten. Nu werden er duizenden tieners tot 14 jaar geplaatst. Die kenden de liedjes ook wel uit hun hoofd, de sfeer in de Grolsch Veste was er niet minder om.

De tweede helft werd een tactisch schaakspel tussen twee goede trainers, die bang waren om tegen de lamp te lopen. FC Twente stond verdedigend heel goed en liet geen enkele aanval van Bodø gevaarlijk worden, terwijl de Noren de afspraken in de achterhoede ook aardig nakwamen. Misschien was het voor de mensen die van verschillende tactieken houden heel vermakelijk, voor de neutrale kijker viel dat wel mee.

In de slotfase ging het echter mis voor de thuisclub. De hele wedstrijd kwamen de bezoekers niet in de buurt van het Twentse doel, maar met het eerste schot op doel wisten zij ook daadwerkelijk raak te schieten. Tegen de verwachting in was het Patrick Berg die met een geplaatst afstandsschot Lars Unnerstall wist te verschalken.

Ricky de verlosser

Maar toen was daar Ricky van Wolfswinkel. Na 95 minuten voetballen kregen de Twentenaren een strafschop. IJzig koel was de routinier, die de bal keurig in de hoek schoof en zo de Grolsch Veste liet ontploffen.

Volgende week gaat FC Twente op bezoek in Noorwegen, waar het dus prima papieren heeft om door te stomen naar de achtste finales van de Europa League. Joseph Oosting en zijn mannen kunnen in de Eredivisie rondvragen hoe ze moeten winnen in het hoge Noorden. Vorig jaar wist Ajax er namelijk te winnen in de Conference League, terwijl in 2022 PSV er zegevierde in de Europa League.