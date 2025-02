FC Utrecht loopt op bezoek bij PEC Zwolle opnieuw averij op

In een zeer doelpuntrijk duel hebben PEC Zwolle en FC Utrecht met 3-3 gelijkgespeeld. In de eerste helft liep PEC uit naar een 2-0 voorsprong door doelpunten van Dylan Vente en Davy van den Berg. Utrecht kwam terug in de tweede helft dankzij treffers van Anthony Descotte en Oscar Fraulo, maar kwam opnieuw op achterstand toen Vente zijn tweede van de avond maakte. Nick Viergever zorgde in de slotfase nog voor een punt.

PEC Zwolle heeft de smaak te pakken na de winterstop. Vorige week werd er ruim gewonnen bij Fortuna Sittard en daarvoor legde PEC ook al koploper PSV over de knie. Nummer drie van de Eredivisie FC Utrecht was de bezoekende ploeg vanavond en doet volop mee in de strijd om Champions League tickets. In de eerste helft was er maar één ploeg de baas en dat was PEC. Dat nam niet weg dat Utrecht wel een aantal keer gevaarlijk werd in de eerste helft via Paxton Aaronson, Yoann Cathline en Sébastien Haller, maar het vizier stond niet op scherp.

Bij PEC hebben ze een spits die de laatste weken het vizier wel degelijk op scherp heeft staan. Dylan Vente nam een voorzet goed aan met rechts om vervolgens ineens met links uit te halen. De VAR keek nog even naar buitenspel, maar PEC kwam terecht op voorsprong. Op slag van rust verdubbelde de ploeg van Johnny Jansen de marge met een schitterend doelpunt. Davy van den Berg nam een hoge bal geweldig aan met links waardoor de bal direct goed lag voor zijn rechterbeen. Van den Berg liet Vasilios Barkas kansloos met een schot in de korte hoek.

Ron Jans moest zijn ploeg weer op de rails zien te krijgen in de tweede helft. De eerste tien minuten na rust leken niet veel beter, maar uit het niets maakte Utrecht de aansluitingstreffer. Anthony Descotte kwam naar binnen en haalde met links fantastisch uit in de bovenhoek. Een paar minuten later had Utrecht alle schade alweer hersteld dankzij een grote fout van doelman Mike Hauptmeijer. Hij speelde een te korte bal waar Oscar Fraulo tussen zat. Fraulo kon vervolgens eenvoudig de gelijkmaker op het scorebord zetten.

PEC gaf zich echter nog niet gewonnen en wist de rug te rechten. Na een vervelende pass van Descotte op Matisse Didden kon Vente overnemen. De spits maakte zijn tweede van de avond met een hard en zuiver schot in de hoek. Utrecht moest weer opnieuw op zoek naar de gelijkmaker, maar het had moeite met het creëren van kansen. Toch viel de gelijkmaker tien minuten voor tijd. Daar was opnieuw een fout van Hauptmeijer voor nodig die een zwabberschot van Souffian el Karouani niet goed verwerkte. Hierdoor kon aanvoerder Nick Viergever de bal in een leeg doel koppen.

Zo speelt FC Utrecht voor de derde keer op rij gelijk in de Eredivisie en morst het opnieuw punten in de strijd voor de Europese tickets. PEC Zwolle stijgt door dit punt twee plekken op de ranglijst naar de elfde plaats.