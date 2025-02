'Feyenoord dacht vóór Van Persie aan 36-jarige Mexicaan als opvolger van Priske'

Feyenoord heeft 'sterk overwogen' om Éfrain Juárez aan te stellen als hoofdtrainer, zo melden Mexicaanse media. De 36-jarige oefenmeester is momenteel clubloos en was dus per direct beschikbaar, maar de Rotterdammers hebben de keuze uiteindelijk tóch op Robin van Persie laten vallen.

Na het ontslag van Brian Priske werd Feyenoord in eerste instantie gelinkt aan trainers als Marino Pusic, Mark van Bommel en Dick Schreuder. Algemeen directeur Dennis te Kloese zou zelfs gesproken hebben met Erik ten Hag, maar diens komst bleek niet op korte termijn te realiseren. Begin deze week werd duidelijk dat ook Van Persie in beeld was gekomen, inmiddels lijkt het een kwestie van tijd voordat de Rotterdammers de komst van de huidige hoofdtrainer van sc Heerenveen wereldkundig gaan maken.

De Mexicaanse journalist David Faitelson, werkzaam voor de grote Mexicaans-Amerikaanse sportzender TUDN, schrijft op X - waar hij 4,2 miljoen volgers heeft - dat Juárez 'een sterke kandidaat was', voordat Feyenoord bij Van Persie uitkwam. De eventuele komst van de Mexicaan was ongetwijfeld voortgekomen uit het netwerk van Te Kloese, die tussen 2003 en 2018 werkzaam was in Mexico.

Juárez was tot afgelopen januari werkzaam bij Atlético Nacional in Colombia. Daarmee werd hij vorig seizoen landskampioen én bekerwinnaar. Voor Juárez was het Colombiaanse avontuur zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-verdediger was eerder assistent-trainer bij New York City, Standard Luik en Club Brugge. Bij de eerstgenoemde club won hij als assistent van Ronny Deila de MLS Cup.

Efraín Juárez era un poderoso candidato para tomar al Feyenoord, pero el equipo neerlandés está por cerrar al legendario Robin Van Persie… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 20, 2025

