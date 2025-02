Jack van Gelder geeft toe dat hij 'ontzettend' heeft moeten lachen na Feyenoord - AC Milan

Jack van Gelder heeft ‘ontzettend’ moeten lachen om de berichtgeving na de eerste ontmoeting tussen Feyenoord en AC Milan in de tussenronde van de Champions League. De Rotterdammers boekten op eigen veld een even knappe als verrassende 1-0 zege. Pascal Bosschaart beleefde daarmee een uitstekend ‘debuut’ als interim-trainer van Feyenoord en kon meteen rekenen op de nodige complimenten, maar volgens Van Gelder is het ‘te makkelijk’ om Brian Priske nu ‘af te branden’ en zijn (tijdelijke) vervanger ‘op het paard te tillen’.

Hoewel de positie van Priske al weken onder flinke druk stond, kwam het besluit van Feyenoord om de Deen de laan uit te sturen op een verrassend moment. Dat gebeurde immers niet na de nederlagen tegen LOSC Lille en Ajax óf de bekeruitschakeling door PSV, maar twee dagen na de 3-0 overwinning op Sparta en twee dagen vóór de heenwedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League. De Rotterdammers namen vanwege de teleurstellende resultaten in de Eredivisie en een gebrek aan chemie met de spelersgroep uiteindelijk toch afscheid van Priske, die rondom het duel met Bayern München in januari al richting de uitgang werd geschreven, maar toen toch nog een kans kreeg van de clubleiding.

Het vertrek van Priske volgde dus op een verrassend moment, maar van een schokeffect leek wel meteen sprake bij Feyenoord. Met interim-trainer Bosschaart op de bank lukte het Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen AC Milan opnieuw om in de Champions League boven zichzelf uit te stijgen en een knap resultaat neer te zetten. De return in Milaan moet weliswaar nog gespeeld worden, maar de 1-0 zege op de Italiaanse grootmacht bleek een paar dagen later al meteen een stuk minder waard. Feyenoord bleef op bezoek bij NAC Breda steken op een doelpuntloos gelijkspel. “NAC Breda laat Feyenoord van roze wolk vallen: na Champions League-stunt puntenverlies in Eredivisie”, zo kopte De Telegraaf boven het verslag van de ontmoeting in Breda.

Lachende Van Gelder

Van Gelder heeft de berichtgeving naar aanleiding van de zege op AC Milan met nogal wat verbazing zitten volgen. “Ik moest wel ontzettend lachen om de kranten en andere verslagen die het hadden over de ‘roze wolk’ van Feyenoord en ‘het lek is boven’. Ze hebben goed gespeeld en het was hartstikke leuk. AC Milan heeft een geweldige naam, maar is op dit moment wel gewoon de nummer zeven Italië met een moeilijk seizoen”, zo trapte Van Gelder zondagavond in het programma De Oranjezondag stevig op de rem. AC Milan is in eigen land inderdaad bezig aan een moeizaam seizoen. Zo boekte het zaterdag nog een zwaarbevochten zege op Hellas Verona: Santiago Giménez zorgde een kwartier voor tijd voor de enige treffer.

“We moeten even kijken hoe het zich nu verder ontwikkelt, want ik vind het te makkelijk om Priske nu zó af te branden en Bosschaart zó op het paard te tillen na één wedstrijd”, aldus Van Gelder. Rutger Castricum reageerde daarop door te zeggen dat het ‘toch gewoon hartstikke goed was wat Feyenoord daar heeft laten zien’. En daar was Van Gelder het inderdaad mee eens. “Túúrlijk was het goed, en een geweldige Paixão en Wellenreuther. Met alle respect voor Bijlow, dat is heel vervelend, maar Wellenreuther keepte ook fantastisch”, zo klonk het. Of de 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd ook voldoende zal zijn om de achtste finales te bereiken, moet dinsdagavond blijken. De return tussen AC Milan en Feyenoord begint al om 18.45 uur.

