Jack van Gelder vindt één trainer niet bij Feyenoord 'passen' en schuift bekende naam naar voren

Wie wordt de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord? De Rotterdammers namen twee dagen voor het eerste duel met AC Milan in de tussenronde van de Champions League afscheid van Brian Priske en stelden Pascal Bosschaart aan als tijdelijke vervanger. Met Bosschaart op de bank boekte Feyenoord een knappe zege, maar het is de verwachting dat de club voor een gevestigde naam gaat als opvolger van Priske. Mark van Bommel wordt genoemd, maar daar heeft Jack van Gelder zo zijn twijfels over. Hij zou eerder voor Marino Pusic gaan.

Het hoofdtrainerschap bij Feyenoord houdt de gemoederen inmiddels al weken bezig. Priske loodste zijn nieuwe werkgever in zijn eerste officiële wedstrijd meteen naar de eindzege van de Johan Cruijff Schaal, maar de resultaten in de Eredivisie onder zijn leiding voldeden niet aan de verwachtingen. In de aanloop naar het thuisduel met Bayern München in de competitiefase van de Champions League werd er plots stevig gespeculeerd over zijn toekomst. Uit Denemarken waaide zelfs het bericht over dat Priske ongeacht het resultaat ontslagen zou worden. Dat werd door Nederlandse media bevestigd en ondanks de 3-0 overwinning leek zijn vertrek dus een formaliteit.

Maar directeur Dennis te Kloese sprak daags na het duel met Bayern München tóch zijn vertrouwen uit in Priske, die voorlopig de hoofdtrainer van Feyenoord zou blijven. De zege tegen Bayern kreeg echter geen passend vervolg. Na nederlagen tegen LOSC Lille, Ajax en PSV en een overwinning op Sparta namen de Rotterdammers alsnog afscheid van de Deen. Bosschaart werd naar voren geschoven als interim-trainer en zat tegen AC Milan en NAC Breda op de bank, maar de verwachting is dat Te Kloese op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aanstelt. Wie dat moet worden? De nodige namen worden genoemd.

Van Gelder twijfelt over Van Bommel

De opvolging van Priske kwam ook zondagavond in het programma De Oranjezondag ter sprake. Van Gelder heeft een duidelijke voorkeur. “Ik zou voor Pusic gaan, omdat hij uit de Arne Slot-school is gekomen en hij heeft het daar ook goed gedaan”, aldus de voormalig verslaggever van de NOS. Pusic was in Rotterdam de rechterhand van Slot en werd alom geprezen voor zijn werk als assistent, alvorens in het najaar van 2023 aan de slag te gaan bij Shakhtar Donetsk. Die club zou vooralsnog niet willen meewerken aan een vertrek van Pusic. “Maar goed, op een gegeven moment moet er toch iets gebeuren. Ik vind Van Bommel een hele goede naam, maar ik vind hem totaal niet passen bij Feyenoord, op de een of andere manier. Alhoewel het aan de andere kant logisch is”, aldus Van Gelder, die daarmee doelde op de periode van Bert van Marwijk als hoofdtrainer van Feyenoord. Van Marwijk is de schoonvader van Van Bommel.

Van Gelder betwijfelt of Van Bommel de juiste keuze is voor Feyenoord, onder meer omdat hij ‘altijd erg een PSV’er is geweest’. “Maar hij is wel een man met karakter. Ik weet het niet. Dan wordt ook Hake genoemd, die bij Go Ahead heeft gezeten en vervolgens bij Ten Hag (als assistent bij Manchester United, red.).” De naam van Erik ten Hag wordt ook in verband gebracht met Feyenoord. De raad van commissarissen van de Rotterdammers zou zelfs hebben ‘geopperd’ om de Tukker in ieder geval te ‘benaderen’. Volgens Van Gelder moet een samenwerking tussen Feyenoord en Ten Hag ‘gewoon’ kunnen, ondanks diens verleden bij Ajax. “Alles kan. Ten Hag kwam van Utrecht toen hij naar Ajax ging en dat lijkt ook geen combinatie. Slot ging van AZ naar Feyenoord, dus alles kan. Er moet wel wat gebeuren.”

Bekijk het fragment uit de De Oranjezondag hieronder.

