Nieuwe beelden van Bosschaart achter gesloten deuren: 'Arne Slot 2.0'

Zijn dienstverband lijkt van korte duur, maar als interim-trainer heeft Pascal Bosschaart toch een plekje in de geschiedenisboeken van Feyenoord gekregen. Onder zijn leiding werd AC Milan uitgeschakeld in de Champions League. Na de returnwedstrijd in San Siro van dinsdagavond gaf Bosschaart een speech in de kleedkamer waar de supporters van genieten.

Feyenoord deelt vrijdag beelden van de toespraak van Bosschaart na het 1-1 gelijkspel in Milaan. "Achter gesloten deuren in San Siro", schrijft de club daarbij. Bosschaart zegt: ”Ik kan jullie niet uitleggen hoe ik trots op jullie ben, jongens. Iedereen gaat jullie vertellen dat het komt door de rode kaart in de tweede helft, maar ik kan jullie vertellen dat het niet door de rode kaart komt”, verzekert hij aan zijn spelers.

Artikel gaat verder onder video

“In de eerste helft krijgen we een shit goal tegen, maar we voetbalden wel. In de tweede helft hebben we onze kracht laten zien, als een team. Ik ben dus erg, erg trots op jullie. Geniet er nu van en morgen gaan we weer terug”, concludeert Bosschaart in de speech.

FootballTransfers: Feyenoord kan na komst Van Persie twee toptalenten van Heerenveen inlijven

De toespraak doet veel fans denken aan voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot. "Arne met haar", klinkt het bijvoorbeeld op X. In de Instagram-reacties is te lezen: "Waarom heb ik het gevoel dat ik Slot hoor praten?" Ook reacties als 'Slot 2.0' en 'Slotschaart' passeren de revue.

De heersende opinie onder de supporters van Feyenoord is duidelijk. Ze zijn enthousiast over Bosschaart en zien in hem een (toekomstige) hoofdtrainer voor de club. “Wat een geweldenaar. Geef hem nou zijn papieren. Robin van Persie gaat dit niet kunnen.” Zaterdagavond staat Bosschaart nog langs de lijn tijdens Almere City – Feyenoord, daarna moet Van Persie het roer overnemen. Veel fans zien graag dat Bosschaart onderdeel blijft van de technische staf, maar normaliter keert hij terug als trainer van de Onder 21.

Behind closed doors in San Siro 🚪



‘I can’t explain how proud I am’#acmfey • #UCL pic.twitter.com/VmkeO0LnCJ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 21, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Woede in Milaan: rode kaart kan enorme gevolgen hebben voor Theo Hernández'

Zijn desastreuze rode kaart tegen Feyenoord is voor Theo Hernándes wellicht het begin van het einde.