Pieter Zwart 'schrikt een beetje' van statement Feyenoord over Van Persie

Journalist Pieter Zwart heeft sterke twijfels bij de keuze van Feyenoord voor Robin van Persie als nieuwe hoofdtrainer. De hoofdredacteur van Voetbal International vreest dat de clubleiding zich heeft laten leiden door ‘emotie, sentiment en hoop dat het goed gaat komen’. Als trainer van sc Heerenveen heeft Van Persie geen prestaties neergezet die zijn overstap naar Feyenoord rechtvaardigen, vindt Zwart.

In een video van Voetbal International spreekt de hoofdredacteur van een ‘opmerkelijke keuze’. “De hoop die ik ergens had, was dat Feyenoord het Liverpool van Nederland kon gaan worden, in die zin dat je intensiteit en passie zou zien op het veld. In combinatie met ratio in de bestuurskamer, dat daar echt beleid gemaakt zou worden.” Dat was volgens Zwart de trend die werd ingezet door Frank Arnesen, die ‘de hele club heeft laten doorlichten’. “Nieuwe mensen in de scouting, een nieuwe visie uitgerold. Daar kwamen Dennis te Kloese en Arne Slot toen bij. Met die combinatie ging het geweldig lopen.”

“'Als je dan kijkt naar wat er dit seizoen gebeurt, met als eerst de aanstelling Priske wat geen succes is gebleken, en dan nu de keuze voor Van Persie. Dan zet dat zich weer af tegen hoe Liverpool een trainer werft”, vindt Zwart. “Daar zit een heel groot verschil tussen.” Bij Liverpool is Slot ‘uit de computer komen rollen’ op basis van de gewenste speelstijl en ‘de parameters die daarbij horen’. “Deze trainer is bewezen in staat om die parameters bij verschillende clubs te halen. Vervolgens heb je gesprekken en ga je kijken of hij echt aansluit op het niveau. Dat is dan het proces waarin je werkt.”

LEES OOK: Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Matige prestaties bij sc Heerenveen

Afgelopen zomer werd Van Persie nog niet geschikt bevonden om aan de slag te gaan bij Feyenoord 1. “Vervolgens coacht hij een paar wedstrijden bij Heerenveen. Als je objectief kijkt naar wat daar gebeurt, dan heeft hij daar niet iets neergezet dat overtuigend genoeg is om deze man trainer van Feyenoord te maken. Op eigenlijk geen enkel datapunt.” Zwart wijst naar het lage aantal gemaakte doelpunten (27 in 23 wedstrijden) en het hoge aantal tegendoelpunten (42). Verder is opvallend dat Heerenveen qua uitwedstrijden op de zeventiende plek in de Eredivisie staat, met slechts 7 punten uit 12 uitduels. Op de algehele ranglijst staat Heerenveen negende, al wijst Zwart op het pittige programma met de komende vier wedstrijden tegen AZ, PSV, Heracles Almelo en FC Utrecht.

“Dat hij nu trainer wordt van Feyenoord kan niet gebaseerd zijn op wat hij bij Heerenveen heeft laten zien. Dat is meer gebaseerd op emotie, sentiment en hoop dat het goed gaat komen. Dat is heel gevaarlijk in het voetbal, als hoop de basis wordt van een keuze. Want hoop is vaak uitgestelde teleurstelling”, stelt de journalist. “Ik schrik ook wel een beetje als ik het statement lees. Het eerste argument dat gegeven wordt: hij kent de club. Dat wekt bij mij geen vertrouwen. Ernst Happel en Arne Slot zijn de twee beste trainers in de clubgeschiedenis van Feyenoord en kenden de club helemaal niet. Je moet gewoon een vakman hebben als trainer, die het geheel wat binnen de lijnen gebeurt op een positieve manier kan beïnvloeden. Of die uit Italië, Denemarken, Oostenrijk of Bergentheim (geboorteplaats van Slot, red.) komt, dat maakt helemaal niets uit.”

'Voor Van Persie gelden andere wetten'

“Het gaat erom dat hij vakwerk levert en dat is de manier waarop iedere club die succesvol is het doet. Daar is de trainer iemand die een bewezen vakman is en die de club verder kan helpen”, vervolgt Zwart. “Wat Feyenoord nu doet, is een trainer aanstellen die een bewezen voormalig topspeler is. Dat is hartstikke leuk, alleen hij kan niet zichzelf inbrengen om vrije trappen en penalty's binnen te schieten. Hij zal het echt moeten doen met zijn trainingsvaardigheden. Maar het fundamenteel waarop deze beslissing genomen is, is heel dun. Als je dezelfde prestatie bij Heerenveen had geleverd en je heette Pepijn Lijnders, dan had niemand het in zijn hoofd gehaald om je in De Kuip neer te zetten. Als je Robin van Persie heet, gelden er blijkbaar andere wetten.”

