Feyenoord nadert akkoord met speler die tussen 2015 en 2018 in Eredivisie speelde

Feyenoord is dicht bij de komst van , zo meldt journalist Giannis Chorianopoulos. De speler, die een verleden heeft bij onder meer AZ en Excelsior, wil dolgraag naar de nummer vier van de Eredivisie, maar er is naar verluidt nog géén sprake van een officieel bod.

Feyenoord heeft, door het naderende vertrek van Santiago Giménez, ruimte om een speler aan de selectie toe te voegen. Volgens Griekse media is de club uitgekomen bij García van AEK Athene. De 27-jarige aanvaller uit Trinidad en Tobago vertegenwoordigt een markwaarde van vijftien miljoen euro en ligt nog tot medio 2028 vast bij zijn club.

García zou een overstap naar Rotterdam-Zuid persoonlijk wel zien zitten, met nog drie dagen voor het sluiten van de winterse transfermarkt. Opvallend genoeg ontbreekt de aanvaller zaterdag in de wedstrijdselectie voor het duel met PAOK. Volgens Chorianopoulous heeft Feyenoord een ‘heel goed aanbod’ gedaan voor García.

De spits heeft dus een verleden in Nederland. García speelde tussen 2015 en 2018 in het shirt van AZ, waarna hij vervolgens de stap naar Excelsior maakte. In 2019 maakte hij de overstap naar het Israëlische Kiryat Shmona, om vervolgens te transfereren naar Beitar Jeruzalem. Na twee korte Israëlische avonturen belandde hij bij AEK Athene, waar hij in 160 wedstrijden goed was voor 56 doelpunten en 27 assists.

Nog géén bod

La Gazzetta dello Sport maakte eveneens melding over de perikelen rondom García. De roze sportkrant weet dat niet Feyenoord, maar een club uit Frankrijk of Engeland concreet is geworden voor de spits. Er zou een fors miljoenenbod zijn uitgebracht op de speler van AEK, maar het gaat niet om Feyenoord. Er wordt overigens niet vermeld of de Rotterdammers überhaupt nog interesse hebben.