AZ gaat donderdagavond op bezoek bij Galatasaray in de tussenronde van de Europa League. De wedstrijd in RAMS Park begint om 18.45 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

In eigen huis verschafte AZ zich een meer dan uitstekende uitgangspositie voor de return in de Turkse heksenketel. In het eigen AFAS Stadion won de ploeg van Maarten Martens met liefst 4-1 van Cim Bom Bom. Sven Mijnans, Troy Parrott, Jordy Clasie en David Møller Wolfe waren trefzeker namens de Alkmaarders.