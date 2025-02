Giménez is goud waard voor AC Milan, Thomas Schuurman waarschuwt Feyenoord voor iets anders

heeft AC Milan zaterdagavond een late overwinning bezorgd op Hellas Verona. Zodoende kenden i Rossoneri qua resultaat een geslaagde generale repetitie voor de returnwedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League. Het veldspel was, net als in De Kuip, niet oogstrelend.

Milan was in grote delen van de wedstrijd wel de bovenliggende partij, maar kwam pas een kwartier voor tijd op voorsprong. Na een fraai wippertje van Álex Jiménez kopte Rafael Leão de bal richting Giménez, die van dichtbij alleen nog maar zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten, omdat de doelman van Hellas uit positie was. Voor Giménez was het zijn tweede doelpunt in evenzoveel Serie A-wedstrijden voor Milan.

Artikel gaat verder onder video

Giménez was in de 33ste minuut al trefzeker, maar toen werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel. Verder waren er in de eerste helft kansen voor Tijjani Reijnders, João Félix en Yunus Musah. Na de pauze bleef Milan aanzetten en uiteindelijk wist de thuisploeg zichzelf dus te belonen.

Waarschuwing voor Feyenoord

In de slotfase van de wedstrijd ontstonden er nog opstootjes op het veld. “Het wordt nu opeens onvriendelijk. Dit zijn situaties waar Feyenoord ook echt voor moet oppassen, aankomende dinsdag. Daar moet Feyenoord echt ver van wegblijven”, adviseerde Ziggo Sport-commentator Thomas Schuurman. "Met name Leão heeft het aan de stok met tegenstanders. Daar moet Feyenoord echt voor waken. Geen onnodige overtredingen maken, zeker niet in de slotfase."

Milan neemt dankzij de overwinning weer de zevende plek in de Serie A in en leeft met een overwinning op zak toe naar het weerzien met Feyenoord. Afgelopen woensdag was Feyenoord met 1-0 te sterk voor Milan, dat in de returnwedstrijd dus moet winnen.