Go Ahead Eagles - Noordwijk op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Go Ahead Eagles en vv Noordwijk nemen het op 5 februari tegen elkaar op in de TOTO KNVB Beker. Het bekerduel wordt gespeeld in De Adelaarshorst in Deventer en er staat een ticket voor de halve finale op het spel. In dit bericht lees je waar en hoe laat de wedstrijd wordt uitgezonden.

Hoe laat begint Go Ahead Eagles - Noordwijk

De aftrap van de bekerwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Noordwijk is om 21.00 uur. Jeroen Manschot is door de KNVB aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is Go Ahead Eagles - Noordwijk te zien?

De bekerwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Noordwijk wordt live uitgezonden op ESPN 2. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN 2 te vinden op kanaal 15 en bij Ziggo op kanaal 19. Zorg ervoor dat je op tijd inschakelt om niets van de actie te missen.

Recente prestaties van Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles verkeert in een goede vorm met ongeslagen resultaten in hun laatste vijf wedstrijden. Ze speelden gelijk tegen FC Twente (2-2) en boekten overwinningen tegen FC Groningen (2-1), Fortuna Sittard (0-3) en NAC Breda (2-1). De Deventenaren wisten in de achtste finale FC Twente met 3-1 opzij te zetten.

Recente prestaties van Noordwijk

Noordwijk is met recht een stuntploeg deze jaargang in de KNVB Beker. In de eerste rond werd Keuken Kampioen Divisionist FC Dordrecht met 2-1, terwijl een ronde later Eredivisionist Willem II er aan moest geloven met dezelfde cijfers. In de achtste finale wist de tweededivisionist te winnen van BVV Barendrecht (1-0).