Hugo Borst is op oorlogspad: ‘Die man liegt zó veel, hij is onhoudbaar’

Hugo Borst voelt zich momenteel minder verbonden met Sparta Rotterdam. De sportjournalist en auteur geldt als een van ’s lands bekendste Sparta-supporters, maar walgt momenteel van het clubbestuur. Met name Gerard Nijkamp moet het ontgelden.

“Ik heb een enorme afstand gekregen tot Sparta”, zegt Borst zaterdagavond bij ESPN. ”Echt supporterschap betekent ook dat je kunt gruwen van hoe een club geleid wordt. Dan krijg je bijna een fysieke afkeer. Dat heb ik op dit moment bij Sparta. Ik zit soms te kijken en denk: je verdíént het ook niet.”

Borst zegt regelmatig ‘geen zin’ te hebben om naar Sparta te kijken. “Het is vaak zo slecht. En ik kan ook verder kijken dan een wedstrijd. Ik kan terugkijken om te zien waar het misging. Sparta heeft volgens mij de achtste begroting van de Eredivisie en is nummer tien qua spelerssalarissen. Dan hebben ze het heel slecht gedaan.”

Hij verklapt vervolgens een gevoelig geheim: het vermeende topsalaris van vleugelspeler Shunsuke Mito. “Er loopt een jochie, Mito, voor vijfenhalve ton salaris! Zoveel heeft nog nooit een Spartaan verdiend. Als hij de grote parel van Japan zou zijn, dan vind ik het prima. Maar het is een opwindvoetballertje. Als hij aan het eind van het opwinden de bal nog heeft, dan moet je blij zijn. Zo is er bij iedere speler wel een gruwelverhaal.”

Borst: 'Nijkamp liegt veel'

Sparta staat momenteel zestiende en moet zich dus zorgen maken om degradatie. Normaliter is er volgens Borst ook in lastige tijden altijd ‘een soort verbondenheid’ op Het Kasteel, maar die mist hij nu. “De technisch directeur ligt zo onder vuur. Die liegt tegen zó veel mensen, in zó veel geledingen, dat ik wel verwacht dat er binnen nu en een paar maanden grote dingen staan te gebeuren bij Sparta. Die man is gewoon niet houdbaar meer.”

Borst benoemt niet specifiek waar Nijkamp over gelogen zou hebben. Wel werd de directeur in november nog op pijnlijke wijze tegengesproken door zijn eigen trainer Steijn. Nijkamp had gezegd dat hij voor het ontslag van Jeroen Rijsdijk 'niet wist' of Steijn ervoor zou openstaan hem op te volgen, maar Steijn vertelde zelf dat hij al contact had gehad met Sparta voordat Rijsdijk de laan uit werd gestuurd.

