Kenneth Perez ziet ongelooflijke kwaliteit bij Mike Eerdhuijzen: ‘De beste van de Eredivisie’

Kenneth Perez heeft zondagavond in Dit was het Weekend ongelooflijk hoog opgegeven over . Volgens de Deense analist beschikt de 24-jarige centrumverdediger van Sparta Rotterdam over de beste inspeelpass van de Eredivisie.

Perez ging vrijdagavond zitten voor Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam. Eerdhuijzen kon niet voorkomen dat Sparta in Deventer een 1-0 nederlaag leed, maar de manier waarop de stopper van achteruit het spel maakte heeft grote indruk gemaakt op Perez.

“Ik heb vrijdag echt van hem genoten qua inspeelpass”, zegt analist zondag, waarna er een video wordt opgestart waarin enkele fraaie acties van Eerdhuijzen zijn opgenomen van afgelopen vrijdag maar ook eerder dit seizoen.

“De strakheid van zijn ballen is echt geweldig. Je kunt daar als medespeler wat mee. Het gaat dan om je eigen aannames”, vervolgt Perez. “Elke bal die hij geeft is snoeihard, maar strak. Je kunt ook een snoeiharde bal geven die een beetje stuitert. Hij kan de bal ook met de buitenkant van de voet geven. Eerdhuijzen viel mij enorm op.”

