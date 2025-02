Op sociale media klinkt plots forse kritiek op Vandaag Inside

De kijkcijfers van Vandaag Inside zijn vrij stabiel, maar toch zijn er vaste kijkers die zijn afgehaakt. Op sociale media klinkt na de uitzending van vrijdagavond de nodige kritiek op het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Het nieuwe seizoen biedt – afgezien van de afwezigheid van Van der Gijp op de woensdagavond – nog weinig vernieuwing. Het uitnodigen van zangeres Glennis Grace bracht wat beroering, maar verder zijn de onderwerpen en uitspraken voorspelbaar. Favoriete schietschijven blijven de wolven in Nederland, klimaatactivisten, asielminister Marjolein Faber en oppositieleider Frans Timmermans, terwijl de dildograppen en muzikale bijdrages van Wilfred Genee ook geregeld terugkeren. Genee liet zich deze week zelfs ontvallen dat hij ‘te lang’ samenwerkt met Derksen, die dezelfde anekdotes blijft oplepelen. Vaste kijkers kunnen ze inmiddels dromen.

Sommige kijkers lijken dan ook af te haken. “Als fan van het eerste uur van Vandaag Inside betrap ik mezelf erop dat dat is steeds sneller wegzap of niet eens begin met kijken. Voor mij is de formule een beetje uitgewerkt. Elke avond dezelfde domme grapjes, elke avond Wilders/Faber door het slijk halen. Ik weet het nu wel”, schrijft een kijker, die op X de nodige bijval krijgt.

Moet Vandaag Inside zich zorgen maken? In ieder geval staat het programma niet meer onbedreigd bovenaan in de talkshowpikorde. Vrijdag keken er 972.000 mensen naar Vandaag Inside, terwijl Renze op RTL4 een record neerzette met 866.000 kijkers. Vooral Eva Jinek kan met haar talkshow Eva op NPO1 echter steeds vaker wedijveren met de heren van Vandaag Inside op SBS6.

Als fan van het eerste uur van #vandaaginside betrap ik mezelf erop dat dat is steeds sneller wegzap of niet eens begin met kijken. Voor mij is de formule een beetje uitgewerkt. Elke avond dezelfde domme grapjes, elke avond Wilders/Faber door het slijk halen. Ik weet het nu wel. — slaghoedje (@slaghoedje) February 7, 2025 Ja, de herhaalfactor is groot. Dat zat er al in toen ze naar 5x pw gingen, maar ik betrap me er ook steeds vaker op. Ze hadden de woensdag wat beter aan kunnen vatten voor een wat serieuzere weekbreak. — HenkLimburg (@de_rekenmeester) February 7, 2025 En met élke week dezelfde gasten.



Dat alles móet @vandaaginside in hun kijkcijfers merken. Kán niet anders. — Mijnnaamishaas (@Mijnnaamishaas5) February 8, 2025 Eens, de spanning is er af. Ik herken zelfs de lichaamstaal. — Theovdl🐬 (@krippiecool) February 7, 2025 Ja dat komt omdat de succes formule met op vrijdag en maandag leuk was. Met voetbal humor en leuke tafelgasten. Nu word het uitgebuit en gaat het vervelen. Zonde !! — DanTheMan🚀 $cardaano (@SkyyyHighhh82) February 8, 2025 Kreeg de helft helemaal niet mee, was een mindere uitzending dan normaal — eric_je (@ericje22) February 7, 2025 Idem, het is allemaal zo voorspelbaar 🥴 — Richard (@rvogels54) February 7, 2025

