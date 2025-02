Genee loopt bij nieuwe podcast direct tegen groot probleem aan

Wilfred Genee heeft sinds begin februari een nieuwe podcast bij BNR, maar daarin loopt hij direct tegen problemen aan. Veel bekende Nederlanders willen namelijk niet aanschuiven in Zolang het leuk is, tot onbegrip van de presentator.

Eind januari werd bekend dat Genee naast het presenteren van Vandaag Inside een nieuwe uitdaging aangaat. De televisiepersoonlijkheid gaat namelijk zijn eigen podcast, Zolang het leuk is, presenteren bij BNR. Voorafgaand aan de opnames krijgt Genee niet te horen wie er aanschuiven voor het gesprek, waardoor hij zijn interview zonder voorbereiding en puur op techniek zal moeten voeren.

Inmiddels staan de eerste afleveringen, met Rob Oudkerk en Bénédicte Ficq, terwijl binnenkort ook eentje met Herman Koch zal verschijnen. Dat zijn niet de meest spraakmakende namen en die lijken er binnenkort ook niet te aan komen, zo geeft Genee aan in The Friday Move van BNR. “Er zijn heel veel mensen die hebben nee gezegd. Gek is dat, hè? Heel veel mensen hebben ook gezegd: ‘Ik wil het eerst wel even aankijken met die Genee.’ Die durven het niet aan klaarblijkelijk”, legt de presentator uit.

Genee heeft zelf geen idee welke gevraagde gasten allemaal nee hebben gezegd tegen een optreden in de podcast, aangezien dit allemaal vanuit de redactie wordt geregeld. Wel heeft hij een vermoeden waarom de BN’ers niet durven aan te schuiven. “Het idee is, als ik denk dat ik het niet meer leuk vind, dat ik wegga.” Voor de gasten is dit geen optie. “Want die weet al dat die met mij gaat zitten.”

