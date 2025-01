Nieuwe uitdaging voor Wilfred Genee, die ‘niet kan verslappen’: ‘Dat kan bij Vandaag Inside wel’

Wilfred Genee gaat een nieuwe uitdaging aan. Hij blijft weliswaar te zien als presentator van het programma Vandaag Inside, maar is vanaf begin februari ook te horen in de nieuwe BNR-podcast Zo lang het leuk is. Daarin interviewt Genee ‘vooraanstaande personen’ uit de politiek, sport, media en het bedrijfsleven. Het belooft een bijzondere podcast te worden, want Genee weet voor de opnames níét wie er tegenover hem zit en kan zich dus niet voorbereiden op het interview.

“Ik vind mijzelf het beste als ik mij echt goed heb voorbereid”, zo wordt Genee geciteerd door het Algemeen Dagblad. Bij zijn nieuwe klus weet hij dus pas op het laatste moment wie bij hem aanschuift. Dat is toch wat anders dan Vandaag Inside, waar Genee uiteraard voorafgaand aan de uitzending al weet wie hij aan zijn tafel heeft zitten en welke onderwerpen er besproken zullen worden. “Dat is bij deze podcast dus niet het geval. Ik kan nergens op bouwen, behalve op techniek”, aldus de presentator, die de podcast een ‘avontuur’ noemt. “Ik kan niet verslappen, dat kan bij Vandaag Inside wel. Dat is meer een kunstje.”

De podcast heeft geen vaste duur. Het gesprek tussen Genee en zijn gast gaat door ‘zolang de presentator het leuk vindt’, zo klinkt het. Eén gast is al bekend: Rob Oudkerk. Hij is een voormalig politicus. Oudkerk was lid van de Tweede Kamer en wethouder in de gemeente Amsterdam namens de Partij van de Arbeid. Zijn loopbaan als wethouder kwam ten einde vanwege betrokkenheid bij prostitutie en drugsgebruik. “Het gesprek met Oudkerk voelde als een half uur, maar dat was anderhalf uur”, zo vertelt Genee, die in het gesprek met Oudkerk onder meer is ingegaan op zijn aftreden als wethouder van Amsterdam.

De eerste aflevering van de podcast Zo lang het leuk is, komt op 5 februari online en is te beluisteren via onder meer het YouTube-kanaal van BNR.

