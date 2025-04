Kraay junior: 'Kan zijn moeder niet elke week op de bank bij PSV zitten?'

Hans Kraay junior is verbaasd over de vreugde die afgelopen weekend loskwam bij PSV-trainer Peter Bosz, nadat hij FC Groningen met 1-3 had verslagen. Volgens de journalist toont dat duidelijk aan dat de trainer na het verlies tegen Ajax 'naar de gallemiezen is geweest'.

Het verhaal is bekend. Nadat Bosz op overtuigende wijze vorig seizoen kampioen was geworden bij PSV, verwachtte menig voetbalfan in Nederland dat hij die kunstje opnieuw zou klaarspelen. Arne Slot was namelijk net vertrokken bij concurrent Feyenoord en Ajax moest zich vooral verlossen van de Mislintat-erfenis. Lang leek het er ook op dat de Eindhovenaren weer kampioen zouden worden. PSV had vlak voor de winterstop een voorsprong van negen punten op naaste belager Ajax, dat wedstrijden met de hakken over de sloot won. Die voorsprong verdween echter snel als sneeuw voor de zon. Na de winterstop werd het verval ingezet en toen er op 30 maart met 0-2 van Ajax werd verloren, zat PSV in zak en as.

Artikel gaat verder onder video

De Eindhovenaren moesten zich vervolgens richtten op de tweede plek, te beginnen met een uitwedstrijd bij FC Groningen. Die werd met 1-3 gewonnen, waarna Bosz buitengewoon vrolijk was. In zijn column bij Voetbal International geeft Kraay junior aan dat met verbazing te hebben aanschouwd. Als hem wordt gevraagd welke Bosz pillen op had na de wedstrijd in Groningen, antwoordt Hansie Hansie: "Geen idee, maar ze werkten wel goed. Peter was heel uitbundig."

LEES OOK: Kraay ziet opvallende ontwikkeling bij Van Persie: 'Jij gelooft me niet, maar...'

© ESPN

Kraay junior heeft er gedeeltelijk begrip voor. "De hele week heb ik ’m horen zeggen dat de spelers van PSV echt heel diep hebben gezeten na die 0-2 nederlaag tegen Ajax, waardoor ze definitief de titel verspeelden. Ze moesten echt worden opgepept." Dan legt de journalist de link met de emoties van de trainer. "Zaterdagavond kreeg ik het idee dat Peter zelf óók heel diep heeft gezeten, gezien zijn vrolijke uitbarsting! Hij was volledig opgelucht, dus het kan niet anders of ook hij is naar de gallemiezen geweest na Ajax."

Dat Bosz weer kon lachen na de overwinning op FC Groningen, deed ook zijn eigen moeder goed, bleek na afloop. "Peter vertelde dat zijn moeder hem zojuist had gebeld en had gezegd: 'Fijn dat ik je weer zie lachen, jongen.'" Dan komt Kraay junior met een opvallend voorstel. "Nou, kan zijn moeder dan niet vanaf nu elke week op de bank bij PSV? Kijk, in het kampioensjaar had je ook de terreinknecht de bespreking kunnen laten doen, want alles was goed, leuk en iedereen geloofde in de policy van Peter Bosz. Niemand maakte het uit als-ie chagrijnig op de bank zat. Maar nu blijkt dat een ploeg in verval, met onzekere spelers, behoefte heeft aan een vrolijke trainer."

