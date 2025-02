Van der Vaart: ‘Lang heeft het talent om voor Real Madrid te spelen, maar…’

beschikt over de potentie om bij een Europese topclub als Real Madrid te spelen, zo vindt Rafael van der Vaart. Het probleem van de aanvaller van PSV is echter dat hij te veel met randzaken, zoals muziek, bezig is. Daardoor komt zijn spel nog meer onder de loep te liggen wanneer hij een zwakkere periode doormaakt.

“Ik ben zijn fanclub, maar hij begint me te ergeren”, begint Van der Vaart over Lang bij Rondo. “Hij is zo veel beter dan hij laat zien, maar hij is zo veel met andere dingen bezig”, doelt de voormalig middenvelder onder meer op de muziekcarrière van Lang. Van der Vaart benadrukt dat hij daar geen probleem mee heeft. “Maar dan moet je wel goed spelen.” Op dit moment is dat volgens de analist niet het geval. “Als je niet goed speelt, wordt dat rappen en noem allemaal maar op een probleem.”

“Hij heeft het talent om te eindigen bij grote clubs”, neemt Van der Vaart het voor de vleugelspeler op. Youri Mulder kan zich daarin vinden, maar is van mening dat het bij Lang schort aan ‘karakter’. “Hij is ook al 26 (25, red.), hè.” Het gebrek aan karakter is Van der Vaart het met zijn tafelgenoot eens. “Het talent heeft hij om bij Real Madrid te eindigen, alleen hij wil graag Noa zijn. Dan moet je goed spelen.”

Dat Lang momenteel veel kritiek krijgt op zijn zwakke spel, heeft volgens Van der Vaart vooral te maken met het feit dat de aanvaller veelal bezig is met randzaken. “Dan valt iedereen over je heen.” Voor de oud-prof zelf is de persoonlijkheid van Lang in interviews juist een verademing. “Die saaie interviews van de meeste voetballers hebben we nu wel gezien.”

‘Bosz moet Lang harder aanpakken’

Mulder denkt dat men zich in de top van PSV juist ergert aan het gedrag van Lang. “Alleen die hebben ooit gezegd: ‘Nee, dat hoort bij Noa Lang’.” De analist denkt dan ook dat Peter Bosz er daarom niets van kan zeggen. “Als trainer moet hij er wel een keer iets over zeggen. Maar steeds maar met fluwelen handschoenen gaat hij dat onderwerp aan.”

