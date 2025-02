Serdar Gözübüyük ligt zwaar onder vuur, nadat hij doelpunt van PSV plots goedkeurt

PSV lijkt zaterdagavond op weg naar een overwinning bij NEC, maar had daarbij mogelijk de hulp nodig van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De arbiter liet voorafgaand aan de 1-2 van opmerkelijk genoeg doorspelen, terwijl in de aanloop naar de goal een overtreding leek te maken.

PSV had het zaterdagavond niet makkelijk in De Goffert en keek lange tijd tegen een 1-1 tussenstand aan, totdat Saibari de Eindhovenaren in minuut 73 de weg wees. De 1-2 van de Eindhovenaren was echter controversieel, aangezien De Jong in aanloop naar de goal een opzichtige overtreding leek te maken op Vito van Crooij.

Artikel gaat verder onder video

De spits van PSV meldde zich in de verdediging en kaatste de bal op Walter Benítez, zodat hij zelf weer terug kon rennen naar de spitspositie. Tijdens die tocht stuitte De Jong op Van Crooij, die opzichtig onderuit werd gebeukt. Hoewel er geen bal in de buurt was, besloot Gözübüyük om door te voetballen, tot ongenoegen van het Nijmeegse publiek.

Het moment vond plaats in minuut 72:20, waarna PSV dertig seconden later toesloeg via Saibari. De middenvelder schoot een strakke voorzet van Mauro Júnior uitstekend achter Robin Roefs. Niet veel later leken de Eindhovenaren de drie punten veilig te stellen na een doelpunt van Johan Bakayoko. Ook hierbij was Mauro de aangever.

© ESPN

© ESPN

© ESPN