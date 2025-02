PSV - Willem II op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 8 februari 2025 staat de spannende Eredivisie-wedstrijd tussen PSV en Willem II op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven en de aftrap is om 18:45 uur. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 2.

Hoe laat begint PSV - Willem II?

De wedstrijd tussen PSV en Willem II begint om 18:45 uur. De voorbeschouwing op ESPN 2 begint om 18:25 uur.

Op welke zender is PSV - Willem II te zien?

De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 2. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN 2 te vinden op kanaal 15 en bij Ziggo op kanaal 19. Controleer je lokale zenderlijst voor de exacte kanaalnummers.

Hoe staan PSV en Willem II ervoor in de Eredivisie?

PSV staat momenteel bovenaan de ranglijst met 50 punten uit 21 wedstrijden en een indrukwekkend doelsaldo van 45. Willem II bevindt zich op de 13e plaats met 23 punten uit 21 wedstrijden en een doelsaldo van -6. PSV heeft de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten behaald, waaronder een gelijkspel tegen NEC en een overwinning op Liverpool. Willem II heeft het moeilijk gehad met recente nederlagen tegen AZ en RKC, maar wist wel een gelijkspel tegen Feyenoord te behalen.

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen beide teams heeft PSV vaak de overhand gehad. De laatste keer dat de teams elkaar troffen, won PSV met 0-2 in Tilburg. Willem II zal erop gebrand zijn om deze keer een beter resultaat neer te zetten.