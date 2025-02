Liverpool sprankelt niet tegen Wolves, maar pakt wel overwinning

Met een 2-1 overwinning op Wolverhampton Wanderers blijft het gat tussen Liverpool en naaste belager Arsenal zeven punten. De ploeg van Arne Slot kon niet overtuigen tegen de laagvlieger, maar pakte in de eerste helft door treffers van Luis Diaz en Mohamed Salah wel de voorsprong. In de tweede helft werden de bezoekers sterker, maar na een doelpunt van Matheus Cunha hield de thuisploeg de gelederen gesloten.

Hoewel Slot en Sipke Hulshoff na een tumultueuze ‘Merseyside-derby’ (2-2) beiden een rode kaart pakten, namen zij in het duel tegen Wolverhampton Wanderers toch plaats op de bank: tot woensdag mag Liverpool namelijk in beroep gaan tegen hun schorsing. De koploper van de Premier League kon niet beschikken over de geblesseerde Cody Gakpo, waardoor Diogo Jota tegen zijn oude ploeg in de basis stond. Met een knappe overwinning op Aston Villa (2-0) kropen de Wolves na hun laatste duel weer uit de degradatiezone, waaraan de ploeg van Vitor Pereira graag een goed vervolg wilde geven.

De drie punten leken na een klein kwartier echter ver weg. De bezoekers begonnen net wat beter in de wedstrijd te komen en aan de hand van de handige Matheus Cunha met uitbraken de aanval te zoeken, maar kwamen na een ongelukkig balcontact van Toti op achterstand. Een pass van Salah kwam via de Portugese verdediger terecht bij de inlopende Diaz, die de bal met de heup over de aanstormende keeper heen liftte. De openingstreffer typeerde de openingsfase: een onzeker Wolves en een rommelig Liverpool, dat wel de nodige mogelijkheden creëerde. Zo kreeg Alexander-Arnold na een handige cornervariant al vroeg een grote kans, maar raakte de bal in zijn 250ste duel voor the Reds volledig verkeerd.

Ook aan de andere zijde raakte de 26-jarige rechtsback de bal eenmaal niet goed, waarmee hij de bezoekers een corner in de schoot worp. Het compacte Wolverhampton was bij tijd en wijle wel enigszins dreigend, maar kwam door slordigheden niet tot doelpogingen. De sterkere thuisploeg had inmiddels wat gas teruggenomen, maar was na een halfuur wel dichtbij een tweede treffer. In de korte hoek wist José Sá het schot van zijn landgenoot Jota te keren. Even later zag de Portugese doelman er een stuk minder goed uit, toen hij in zijn eigen strafschopgebied Diaz uit balans bracht. De slecht fluitende Simon Hooper kon niet anders dan een penalty geven, die door Salah feilloos werd benut.

De Egyptische buitenspeler dacht vroeg in de tweede helft opnieuw tot scoren te komen na een handige actie een meter of vijftig, maar stond bij zijn actie buitenspel. Even later leek Liverpool met een penalty alsnog de uitgelezen mogelijkheid te krijgen om op 3-0 te komen, maar na het bestuderen van de beelden bleek dat er geen contact was tussen Jota en de inglijdende verdediger. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak, toen Cunha na een handige kapbeweging de verre hoek vond. Invaller Marshall Munetsi was kort na de hervatting reeds dichtbij de aansluitingstreffer geweest, maar vond Alisson op zijn weg.

De Braziliaanse sluitpost zag hoe de mogelijkheden voor de Wolves zich opstapelden. Omdat de schoten vaak niet op doel waren, hoefde de 32-jarige keeper echter nauwelijks in te grijpen. Aan de andere kant bereikte Liverpool het strafschopgebied wel, maar kwam het door slordigheid in de eindpass niet tot mogelijkheden. Het waren de bezoekers die het duel in de slotfase in handen hadden, maar de Liverpool-defensie kon maar nauwelijks gepasseerd worden. Eenmaal was Munetsi nog dichtbij, maar met een uiterste krachtsinspanning kon Jarrell Quansah een inzet voorkomen. Zo pakt Liverpool drie punten, maar van harte ging het niet.