Sir Alex Ferguson verrast oud-pupil en keert terug op de bank: 'Dit zegt álles over hem als mens'

Sir Alex Ferguson treedt op 22 maart aanstaande op als coach bij de afscheidswedstrijd van (38), in het stadion van Fiorentina. De Italiaan speelde twintig jaar geleden enkele seizoenen bij Manchester United en was blij verrast toen de legendarische Schotse trainer direct 'ja' zei op de uitnodiging: "Ik heb weinig voor elkaar gekregen bij United, maar hij behandelt me alsof ik Cristiano Ronaldo ben."

Manchester United pikte Rossi in 2004, op 17-jarige leeftijd, op in Italië, waar hij in de jeugdopleiding van Parma speelde. Drie jaar later, met daarin veertien wedstrijden en vier doelpunten in de hoofdmacht, kwam het Engelse avontuur van Rossi ten einde. In het vervolg van zijn loopbaan zou hij nog voor clubs als Villarreal, Fiorentina en Genoa uitkomen, om na een Amerikaans avontuur bij Real Salt Lake City zijn loopbaan in de zomer van 2023 te beëindigen als speler van SPAL. Tussen 2008 en 2014 speelde de in de Verenigde Staten geboren Rossi bovendien dertig interlands voor Italië, waarin de kleine aanvaller zeven keer trefzeker was. Dat is knap voor een speler wiens loopbaan vooral werd gekenmerkt door een aantal zware blessures. Zo stond Rossi in 2011 liefst 558 dagen (!) buitenspel met een gescheurde kruisband.

Anderhalf jaar na zijn afzwaaien als prof, krijgt Rossi op 22 maart 2025 een afscheidswedstrijd in stadion Artemio Franchi van Fiorentina. Het wordt een klein feestje voor liefhebbers van de Serie A. Corriere dello Sport schrijft namelijk dat onder meer Luca Toni, Antonio Cassano, Borja Valero en Gabriel Batistuta hun medewerking al hebben toegezegd. Daarnaast neemt Ferguson plaats op de bank om een van de elftallen te leiden, tot grote vreugde van Rossi zelf.

"Hij was mijn eerste trainer", wordt de pensionaris geciteerd door Football Italia. "Ik heb maar drie jaar met hem gewerkt en weinig gespeeld, maar hij zei direct 'ja'. Dat zegt álles over hem als persoon. Ik heb niet veel voor elkaar gekregen bij Manchester United, maar hij behandelt me alsof ik Cristiano Ronaldo ben, iemand die duizend keer gescoord heeft." Rossi kijkt dan ook nú al uit naar zijn afscheidsduel: "Het wordt een prachtige avond, een viering voor Florence en de fans van Fiorentina. Deze club is als een tweede thuis voor mij, elke keer als ik hier terugkeer voel ik me fantastisch."

