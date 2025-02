Spoorboekje: De Graafschap en FC Eindhoven in actie, Bayern München ontvangt Werder Bremen

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 7 februari 2025.

Vandaag staan er weer spannende wedstrijden op het programma. In de Keuken Kampioen Divisie zien we onder andere De Graafschap tegen FC Den Bosch en FC Eindhoven tegen TOP Oss. In de Bundesliga neemt Bayern München het op tegen Werder Bremen. Verder zijn er ook internationale wedstrijden te volgen, zoals PSG tegen Monaco in de Ligue 1. Een dag vol voetbalplezier voor de liefhebbers!

Wedstrijden

De Graafschap - FC Den Bosch (20.00 uur): De Graafschap hoopt na een verlies tegen ADO Den Haag weer op een overwinning. FC Den Bosch komt met vertrouwen na hun 3-0 overwinning op Volendam. Een spannende strijd in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Eindhoven - TOP Oss (20.00 uur): FC Eindhoven wil de goede lijn voortzetten na hun overwinning op Cambuur. TOP Oss zal proberen hun vorm te verbeteren na een reeks teleurstellende resultaten.

Bayern München - Werder Bremen (20.30 uur): Bayern München, de huidige kampioen, ontvangt Werder Bremen. Bayern is in goede vorm en zal proberen hun positie aan de top te verstevigen.

Manchester United - Leicester City (21.00 uur): In de FA Cup neemt Manchester United het op tegen Leicester City. Beide teams willen verder in het toernooi en zullen alles geven voor de overwinning.

PSG - Monaco (21.05 uur): Een clash in de Ligue 1 tussen twee topteams. PSG is in goede vorm en hoopt hun positie aan de top te verstevigen tegen een sterk Monaco.

Voetbal op TV

18.30 uur: Köln Vrouwen - VfL Wolfsburg Vrouwen, Viaplay - live verslag van het Frauen-Bundesliga-duel

18.30 uur: SC Preussen Munster - Hamburger SV, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

18.30 uur: SpVgg Greuther Fürth - Jahn Regensburg, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

19.00 uur: FC Nantes - Stade Brestois 29, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

20.00 uur: Atletico Madrid Vrouwen - Sevilla Vrouwen, DAZN - live verslag van het Liga F-duel

20.00 uur: De Graafschap - FC Den Bosch, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: FC Eindhoven - TOP Oss, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: FC Volendam - ADO Den Haag, Star Channel - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Roda JC Kerkrade - Jong AZ, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.30 uur: Bayern München - Werder Bremen, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20.45 uur: Como 1907 - Juventus, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Manchester United - Leicester City F.C., Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

21.05 uur: Paris Saint-Germain F.C. - AS Monaco, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

21.15 uur: F.C. Porto - Sporting Clube de Portugal, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Primeira Liga-duel

Vandaag jarig

Giuseppe Baresi: 🎉 De Italiaanse oud-voetballer en voetbalcoach viert vandaag zijn 67e verjaardag.

Sammy Lee: 🎈 De Engelse oud-voetballer en voetbalcoach is vandaag 66 jaar geworden.

Mick McCarthy: 🎂 De Ierse oud-voetballer en voetbalcoach viert vandaag zijn 66e verjaardag.

Daniel Jeandupeux: 🎉 De Zwitserse oud-voetballer en voetbalcoach is vandaag 76 jaar geworden.

Rafik Saïfi: 🎈 De Algerijnse oud-voetballer viert vandaag zijn 50e verjaardag.