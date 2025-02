Spoorboekje: Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam in de schijnwerpers

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 14 februari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma. In de Eredivisie neemt Go Ahead Eagles het op tegen Sparta Rotterdam. In de Keuken Kampioen Divisie zijn er ook spannende duels, waaronder ADO Den Haag tegen Jong Ajax. Mis ook de internationale actie niet met onder andere FC Augsburg tegen RB Leipzig in de Bundesliga. Een dag vol voetbalplezier!

Wedstrijden

Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam (20.00 uur): In de Eredivisie treffen Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam elkaar in een spannende wedstrijd. Go Ahead Eagles zal proberen hun thuisvoordeel te benutten, terwijl Sparta hoopt hun recente goede vorm voort te zetten.

ADO Den Haag - Jong Ajax (20.00 uur): In de Keuken Kampioen Divisie neemt ADO Den Haag het op tegen Jong Ajax. Beide teams hebben de afgelopen weken wisselende resultaten behaald, waardoor deze wedstrijd cruciaal is voor hun positie op de ranglijst.

FC Augsburg - RB Leipzig (20.30 uur): In de Bundesliga ontvangt FC Augsburg het sterke RB Leipzig. Leipzig zal proberen hun positie in de top van de competitie te verstevigen, terwijl Augsburg hoopt op een verrassende overwinning.

Voetbal op TV

18.30 uur: 1. FC Magdeburg - 1. FC Köln, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

18.30 uur: Leipzig Vrouwen - Turbine Potsdam Vrouwen, Viaplay - live verslag van het Frauen-Bundesliga-duel

18.30 uur: SC Paderborn 07 - SC Preussen Munster, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

20.00 uur: ADO Den Haag - Jong Ajax, Star Channel - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20.00 uur: SC Cambuur - TOP Oss, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.30 uur: FC Augsburg - RB Leipzig, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20.45 uur: Bologna FC 1909 - Torino, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Serie A-duel

20.45 uur: Stade Brestois 29 - AJ Auxerre, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

21.00 uur: Brighton & Hove Albion - Chelsea F.C., Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

21.00 uur: FC Girona - Getafe CF, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Primera Division-duel

21.00 uur: Queens Park Rangers FC - Derby County FC, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

Jarig op 14 februari

Kevin Keegan: 🎉 Vandaag viert de legendarische Engelse voetballer en voormalig trainer Kevin Keegan zijn verjaardag. Hij is een icoon in de voetbalwereld en heeft een indrukwekkende carrière achter de rug.

Hans Backe: 🎈 De Zweedse voetbalcoach Hans Backe viert vandaag ook zijn verjaardag. Hij heeft zijn sporen verdiend in de internationale voetbalwereld.

Hans Krankl: 🎂 De Oostenrijkse voetballegende Hans Krankl is vandaag jarig. Als voormalig topspits en coach heeft hij een grote impact gehad op het voetbal.