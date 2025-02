Titelstrijd in Bundesliga lijkt beslist na Bayer Leverkusen - Bayern München

Met een 0-0 gelijkspel tussen Bayer Leverkusen en Bayern München lijkt de titelrace in Duitsland zo goed als beslecht. In Leverkusen gaf de ploeg van Kompany niet thuis en schoot het zelfs geen enkele keer op doel. De dominante thuisploeg was met twee schoten op de lat dichtbij, maar kwam uiteindelijk ook niet tot scoren.

Om de titelrace in de Bundesliga spannend te houden had Bayer Leverkusen tegen veelvraat Bayern München een overwinning nodig. In de eerdere duels tegen de recordkampioen kwam Leverkusen goed voor de dag: na een gelijkspel in de competitie knikkerde de ploeg Bayern uit de DFB-Pokal. Bij de derde ontmoeting van het seizoen verraste coach Xabi Alonso door zonder een duidelijke spits aan te treden.

Het was Nathan Tella die namens de thuisploeg het vaakst als voorste man opdook, terwijl Florian Wirtz om hem heen zwierf. Van fatsoenlijk aanvalsspel was in deze fase nog geen sprake, want in de beginfase waren beide teams voornamelijk bezig met het in handen krijgen van de wedstrijd. Dit deden zij op een hoge intensiteit, maar bij het enthousiaste druk zetten werden er ook de nodige overtredingen gemaakt. Na een kwartier leidde een stevige tackle van Piero Hincapie zelfs bijna tot een opstootje, maar de situatie liep uiteindelijk met een sisser af.

Vervolgens kreeg de thuisploeg het duel langzaam in handen. De eerste twee mogelijkheden konden nog verijdeld worden door de Bayern-defensie, maar daarna had de ploeg van Vincent Kompany de hulp van het houtwerk nodig. Zo poogde Tella na een scherpe voorzet de openingstreffer te maken, maar trof de Nigeriaan de lat. Kort daarvoor had Jeremie Frimpong ook de lat op zijn weg gevonden, toen hij na een afgeslagen schot van Wirtz de bal wilde binnenkoppen. Het was niet de enige keer dat Wirtz belangrijk was: met handige passes en mooie bewegingen stond de 21-jarige middenvelder aan de basis van vrijwel elke Leverkusen-aanval.

Zijn generatiegenoot Jamal Musiala kwam ondertussen nauwelijks in het stuk voor. In de laatste fase van de eerste helft kende Bayern München de nodige periodes van balbezit, maar was de ploeg door matige, trage passing en een onduidelijke spelopvatting nauwelijks in staat haar aanvallende spelers te bereiken. In de tweede helft bleef dit het euvel van de bezoekers, en ook een vierdubbele (!) wissel kon hier niets aan veranderen. Het elftal van Kompany noteerde uiteindelijk geen enkele poging op doel.

En Leverkusen? Het elftal kwam nooit in de problemen, maar had zelf ook veel moeite om uitgespeelde kansen te creëren. De thuisploeg hanteerde vaak de lange bal, maar deze kwam weinig aan. Het moest dan ook komen vanuit spelhervattingen of snelle combinaties, waaruit Tella tot een tweetal kansen kwam. Een kopbal van de buitenspeler werd op de lijn gekeerd door Hiroki Ito, terwijl een bicycle kick rakelings naast vloog. In de slotfase was Adli nog dicht bij een verdiende treffer, maar Neuer stond een doelpunt van de invaller in de weg. Met het gelijkspel zet Bayern een grote stap richting het kampioenschap.