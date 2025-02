Van Hanegem hekelt arbitrage: 'Ik had gezegd: Kom maar, we gaan niet aftrappen'

Willem van Hanegem vindt dat de spelers van Feyenoord hadden moeten weigeren om af te trappen na de openingstreffer van , afgelopen woensdag in de kwartfinale van de KNVB Beker. De vroege treffer van de Belg werd door de arbitrage goedgekeurd, ondanks het feit dat Ismail Saibari in buitenspelpositie het zicht van doelman zou hebben belemmerd.

Na de nederlagen tegen LOSC Lille in de Champions League (6-1) en in De Klassieker tegen Ajax in de Eredivisie (2-1) was Feyenoord er in Eindhoven op gebrand een resultaat uit het vuur te slepen. De ploeg van trainer Brian Priske keek binnen tien minuten echter al tegen een achterstand aan door de treffer van Bakayoko, en zou die ook niet meer te boven komen. Guus Til tekende in de tweede helft voor de 2-0 eindstand, waardoor Feyenoord prolongatie van de beker op zijn buik kan schrijven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: John de Wolf confronteert Pol van Boekel en heeft duidelijk hoorbare boodschap

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad laat Feyenoord-icoon Van Hanegem zijn licht schijnen over de gang van zaken. "Toen ik zat te kijken en dat zag, vroeg ik me af of ik moest blijven kijken of niet. Dit is toch ongelooflijk? Het enige dat me tegenvalt is dat er niets gebeurde. Als ik nu zou spelen, dan zou ik tegen de spelers zeggen: 'Kom maar, we gaan niet aftrappen'. Waar is de VAR voor? Het kan niet zo zijn dat die gasten dat óók niet zien. Dan denk ik: dan moet je stoppen. Nee, ik zweer het je. Ik was niet gaan aftrappen", aldus Van Hanegem.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Meegereisde fans van Feyenoord schelden een speler van PSV uit

In de tweede helft van het duel tussen PSV en Feyenoord was gescheld te horen vanuit het uitvak.