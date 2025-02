Derksen serveert vrouwelijke tafelgast na één uitzending genadeloos af

Het debuut van Annemarie van Gaal als tafelgast van Vandaag Inside is Johan Derksen niet goed bevallen. Dat laat de ervaren televisiepersoonlijkheid donderdagavond weten, een dag na het bezoek van de onderneemster en columnist aan het populaire praatprogramma.

Van Gaal schoof woensdag samen met Albert Verlinde aan bij Derksen en presentator Wilfred Genee. René van der Gijp had vrijaf. Derksen concludeert dat Van Gaal ongeschikt is als tafelgast. "Ze is een hele keurige, aardige mevrouw. En inhoudelijk hartstikke goed, maar ze kon niet mee in ons tempo”, zegt de analist en oud-voetballer donderdag.

Artikel gaat verder onder video

“Ze zat verbaasd om zich heen te kijken. Aan de bar zat Raymond Mens om aandacht te vragen. Ik vraag altijd om aandacht, jij (Genee, red.) was uiteraard weer schijtlollig en zij dacht: waar ben ik in terecht gekomen? En toen kwam ze er niet meer uit.”

Derksen vindt dat Van Gaal het beter bij het schrijven van columns kan houden. "Als ze het opschrijft in De Telegraaf is het heel duidelijk. En bij andere talkshows waar ze ruimte krijgt vind ik haar ook duidelijk Maar ze is niet geschikt voor dit programma, denk ik.”

Kun jij je vinden in de woorden van Johan Derksen over Annemarie van Gaal? Laden... 56.7% Ja 34.6% Nee 8.7% Deels 104 stemmen

