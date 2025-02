NOS Sport stelt verrassende naam aan als nieuwe hoofdredacteur

NOS Sport krijgt per 1 april 2025 een verrassende nieuwe hoofdredacteur. De omroep vult de vacature, die is ontstaan na het vertrek van Gert-Jaap Hoekman in november vorig jaar, intern in: politiek verslaggever Xander van der Wulp (50) is namelijk bereid gevonden de handschoen op te pakken.

Hoekman (geen familie van ondergetekende, red.) was in het verleden jarenlang hoofdredacteur van NU.nl en trad in de zomer van 2023 aan bij de NOS. Daar was een groot gat ontstaan toen de voltallige hoofdredactie opstapte naar aanleiding van publicaties over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in de Volkskrant. Nog geen anderhalf jaar later vertrok Hoekman alweer bij de omroep: "Toen ik begon, lag er een uitdagende taak te wachten: met de redactie werken aan het verbeteren van de cultuur, terwijl de journalistieke inhoud in een vol sportjaar veel aandacht vroeg. Ik heb het met veel plezier gedaan. Voor mij is het nu tijd om me te richten op dingen waar ik opnieuw mijn energie en creativiteit in kwijt kan", sprak de vertrekkende hoofdredacteur bij zijn afscheid.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bekende oud-presentatrice: 'Ik heb een vreselijke tijd gehad bij Studio Sport'

Drie maanden later maakt de NOS bekend dat Van der Wulp per 1 april het hoofdredacteurschap op zich zal gaan nemen. De 50-jarige Van der Wulp is al vanaf zijn zeventiende verbonden aan de omroep. Sinds 2008 kennen de kijkers en luisteraars hem als politiek duider in Den Haag. Zijn overstap naar de sportredactie komt voor velen dan ook als een verrassing. "Naast mijn passie voor politiek heb ik ook een grote passie voor sport", legt Van der Wulp zelf uit. "Sport is meer dan wat dan ook in staat om mensen in de samenleving te verbinden. Het is een eer om leiding te geven aan de grootste sportredactie van Nederland en samen te bouwen aan een sterke toekomst voor NOS Sport", meent de nieuwe hoofdredacteur. Tot zijn eerste taken zal het samenstellen van een nieuwe hoofdredactie gaan behoren.

LEES OOK: Humberto Tan haalt uit naar NOS Studio Sport: 'Slaat totaal nergens op!'

Renate Eringa, directeur van de NOS, is blij dat de vacature met de 'transfer' van Van der Wulp is ingevuld. "Hij is met zijn journalistieke ervaring, sterke netwerk en kennis van zowel de NOS als het medialandschap de ideale hoofdredacteur voor NOS Sport", meent de bestuurder. "Hij weet mensen te verbinden, kan de redactie duidelijk richting geven en doet dat met energie, een open blik en een gezonde dosis humor", aldus Eringa.

Politiek duider Xander van der Wulp wordt hoofdredacteur NOS Sport https://t.co/7IVYwVii3P — NOS (@NOS) February 13, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Rafael van der Vaart wil grote Nederlandse naam niet meer bij Studio Voetbal zien: 'Nooit meer uitnodigen'

Als het aan Rafael van der Vaart ligt, zien we deze man niet meer terug in Studio Voetbal.