Ziggo Sport zorgt voor unicum: vader en zoon schuiven samen aan bij Noa Vahle

Een unicum vanavond bij Ziggo Sport. Jan Mulder en zijn zoon Youri Mulder analyseren namelijk voor het eerst in hun leven samen een wedstrijd.

Jan Mulder en zijn Youri Mulder zijn beiden al jarenlang bekende gezichten in het analistengilde. Jan maakte de afgelopen jaren vooral naam in België, terwijl Youri een van de vaste gezichten is bij Ziggo Sport.

De twee schuiven woensdagavond aan bij presentatrice Noa Vahle om duiding te geven aan het eerste halve finaleduel in de Copa del Rey tussen Real Sociedad en Real Madrid. “Youri is de meester van de schermen, de analyse. En ik dwarrel er wel doorheen”, zegt Jan over de beoogde rolverdeling.

