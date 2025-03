Er klinkt na Frankfurt - Ajax nóg meer kritiek op Farioli, niet alleen vanwege de vele wijzigingen: 'Beroerd'

Francesco Farioli houdt de gemoederen bezig naar aanleiding van zijn keuzes in de return tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League. De hoofdtrainer van Ajax koos ervoor om een groot aantal sterkhouders rust te geven met het oog op de topper tegen AZ van komende zondag. Volgens verslaggever Jop van Kempen van Het Parool was het op voorhand te verwachten dat het met een sterk gewijzigd elftal ‘slecht’ zou aflopen in het Deutsche Bank Stadion. Maar dat is niet het enige besluit van Farioli wat tot kritiek leidt.

Ajax verloor acht dagen geleden de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt weliswaar met 1-2, maar bood in de eigen Johan Cruijff ArenA voldoende tegenstand om met vertrouwen toe te kunnen werken naar de tweede ontmoeting. Dat vertrouwen zal bij menig Ajax-supporter echter een knauw hebben gekregen toen de opstelling werd gepubliceerd. Farioli voerde ten opzichte van de heenwedstrijd liefst tien wijzigingen door en gaf de kans aan spelers die normaal gesproken weinig minuten maken. “Het basiselftal waarmee Ajax voor de dag kwam in het Deutsche Bank Park liet al het ergste vrezen. In vergelijking met de heenwedstrijd had Farioli tien veranderingen aangebracht. Mindere goden als Janse, Lucas Rosa, Ahmetçan Kaplan, Daniele Rugani, Branco van den Boomen en Don-Angelo Konadu mochten aantreden”, zo schrijft Van Kempen op de website van Het Parool.

Van Kempen wijst erop dat het ‘stringente wisselbeleid’ van Farioli ‘niet nieuw’ is en dat de keuzes in de return tegen Eintracht Frankfurt verband hielden met het thuisduel met AZ van komende zondag. “Rechtstreekse plaatsing voor de Champions League in het komende seizoen is voor de financieel verzwakte club immers belangrijke dan Europese sportieve roem op de korte termijn. Deelname aan het miljoenenbal levert minimaal 50 miljoen euro op. Een rondje verder in de Europa League levert ‘slechts’ enkele miljoenen op”, zo klinkt het. Volgens Van Kempen had Ajax met het bereiken van de knock-outfase van de Europa League de Europese doelstelling voor dit seizoen bovendien al ‘gehaald’.

‘Tactische vondst Farioli pakt beroerd uit’

De kritiek aan het adres van Farioli is desondanks niet mals. Die richt zich volgens Van Kempen niet enkel op de vele wijzigingen. “De noviteit van de keuze voor de reservespelers als basisteam in Frankfurt zat ‘m in twee dingen: het was de laatste kans om de kwartfinales van de Europa League te bereiken, dus er stond tegen een sterkere tegenstander dan in de Eredivisie op de korte termijn meer op het spel. En Ajax speelde in een nieuwe tactische variant, met drie centrale verdedigers in een 3-4-3”, zo zag Van Kempen. Volgens de clubwatcher van Het Parool pakte ‘dit nieuwe tactische vondst beroerd uit’. “Het ontbrak in de defensie aan afstemming. Zo liet Janse, een van de drie centrale verdedigers, Eintracht-sterspeler Hugo Ekitiké in het strafschopgebied draaien, waarna hij een assist gaf op Jean-Mattéo Bahoya: 1-0. Bij de afwezigheid van Rugani - hij werd behandeld voor een hoofdwond en kreeg een badmuts - ontbrak het opnieuw aan onderling overleg.”

Daarvan profiteerde Mario Götze, die een door Kaplan volledig verkeerd ingeschatte lange bal uitstekend controleerde en vervolgens leep over doelman Matheus tilde. Eintracht Frankfurt nam zodoende in het eerste half uur al afstand van Ajax en maakte de afstraffing er in de tweede helft nog wat pijnlijker op: 4-1. “De meerwaarde van de strategie van Farioli moet de komende negen wedstrijden blijken. In het enig overgebleven boek van de Eredivisie verdedigt Ajax een voorsprong van acht punten. Zondag komt AZ naar de Johan Cruijff ArenA”, zo besluit Van Kempen.

