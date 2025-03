Miljoenenaankoop Ajax zakt door het ijs: 'Er is niet zo heel veel meer van over, hij loopt ook zo gek'

Het panel van Voetbalpraat op ESPN is kritisch op het optreden van , die donderdag weer eens in de basis van Ajax mocht beginnen in de returnwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. De Turkse verdediger ging na een klein half uur spelen onder een lange bal door, waarna de 2-0 in Duits voordeel kon maken.

Kaplan (22) staat al sinds de zomer van 2022 onder contract bij Ajax, dat zo'n 9,5 miljoen euro overmaakte om de verdediger over te nemen van Trabzonspor. Zijn debuutseizoen en een groot deel van zijn tweede jaar vielen door een zware knieblessure echter volledig in het water, pas in februari 2024 maakte Kaplan zijn Eredivisiedebuut namens de Amsterdammers. Dit seizoen moet De Turk doorgaans genoegen nemen met een plek op de bank, aangezien trainer Francesco Farioli doorgaans voor Josip Sutalo en Youri Baas in het centrum kiest.

In de return in Frankfurt besloot de Italiaan echter een groot aantal vaste krachten rust te gunnen, waardoor Kaplan met Daniele Rugani én Dies Janse in een driemansdefensie mocht beginnen. Na 25 minuten zag de verdediger er niet goed uit bij de tweede Frankfurt-treffer. Op het moment dat Rugani aan een hoofdblessure werd behandeld die nota bene werd veroorzaakt door een lompe actie van Kaplan zelf, tastte de verdediger mis bij een hoge bal, waarna Götze één op één met doelman Matheus knap kon afronden. "Kaplan heeft bijna tien miljoen euro gekost", zegt presentator Jan-Joost van Gangelen in Voetbalpraat. "Daar is niet zo heel veel meer van over, jongens. Hij lóópt ook zo gek." Marciano Vink ziet wel een verzachtende omstandigheid: "Die jongen kan echt wel voetballen, maar vertel mij hoeveel wedstrijden die jongen het afgelopen anderhalf jaar gespeeld heeft."

Bram van Polen vindt dat geen excuus: "Als je die tweede goal erbij pakt... Ondanks dat je een jaar of twee jaar niet hebt gespeeld, dit zijn wel een soort van basisdingen. Het inschatten, het coachen...". Kenneth Perez haakt in: "Als je eenmaal op het veld staat, dan moet je gewoon presteren. Er wordt ingeschat dat hij er klaar voor is, dan beoordelen we hem. En dit zag er niet goed uit." Daarmee wil de Deen overigens niets afdoen aan de manier waarop Götze de kans benutte: "Ik vond het een prachtige goal. Die pass was geweldig en Götze... totále controle over de situatie."

