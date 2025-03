Mike Verweij roept Ajax-leiding op tot actie na pijnlijke avond: 'Volg het voorbeeld van PSV'

Mike Verweij is van mening dat de Ajax-directie de tickets voor de return tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League moet vergoeden. Dat schrijft de clubwatcher van De Telegraaf na de kansloze avond voor de Amsterdammers in het Deutsche Bank Stadion. Francesco Farioli besloot om zijn opstelling volledig om te gooien en spelers als Lucas Rosa, Dies Janse, Branco van den Boomen en Don-Angelo Konadu een kans te geven. Verweij vindt dat het de Ajax-bestuurders zou ‘sieren’ als zij het voorbeeld van PSV zouden volgen.

Ajax ging vorige week in de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt weliswaar met 1-2 onderuit, maar het optreden in de eigen Johan Cruijff ArenA bood voldoende perspectief om alsnog door te kunnen gaan in de Europa League. Farioli leek met zijn opstelling echter een duidelijk signaal af te geven. De Italiaan voerde liefst tien wijzigingen door ten opzichte van het heenduel met de Duitsers en liet daarmee blijken dat de Eredivisie de hoogste prioriteit heeft. Ajax gaat in eigen land aan de leiding en heeft acht punten meer dan PSV, dat op 30 maart de tegenstander is in Eindhoven. Zondag speelt Ajax eerst een andere topper, in eigen huis tegen AZ.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alex Kroes komt met zeer duidelijke reactie op omstreden besluit Farioli

Farioli stuurde in Frankfurt een sterk gewijzigd elftal de wei in. Dat moest de trainer bekopen met een kansloze nederlaag. Ajax keek binnen een half uur tegen een 2-0 achterstand aan en ging er uiteindelijk met 4-1 af, waardoor het Europese avontuur, dat eind juli al begon, op harde wijze ten einde kwam. Volgens Verweij leverden de Amsterdammers ‘een wanprestatie’. “En het pijnlijke is dat het sparen van spelers geen enkele garantie biedt op een overwinning op AZ. Vrijdag traint Ajax, inclusief de tegen Eintracht Frankfurt geschorste Jordan Henderson én de in het Deutsche Bank Stadion op de tribune zittende Youri Baas, in Duitsland en gaat het vizier officieel op het duel met de Alkmaarders. Officieus gebeurde dat zondag na de zege op PEC Zwolle”, zo schrijft de clubwatcher op de website van De Telegraaf.

LEES OOK: Farioli keihard aangepakt na uitschakeling: 'Naam en imago Ajax internationaal beschadigd'

“Het zou de Ajax-directie daarom sieren het voorbeeld van PSV te volgen. De Eindhovense clubleiding vergoedde na de vernedering in eigen huis tegen Arsenal (1-7) de entreebewijzen voor het uitduel”, vervolgt Verweij. “Dat gebaar verdienen de fans van Ajax, die naar Frankfurt reisden om de B-ploeg in actie te zien, ook.” PSV werd, ondanks de afstraffing in de heenwedstrijd, in Noord-Londen gesteund door een vol uitvak dat veruit het meeste geluid maakte. Ajax werd eveneens achterna gereisd door enkele duizenden supporters, die na het laatste fluitsignaal in Frankfurt met een opvallende reactie kwamen. Dat bleef Willem Vissers niet onopgemerkt. “Ze zongen na afloop meteen over het kampioenschap”, zo hoorde de verslaggever van de Volkskrant.

De Ajax-leiding moet de tickets voor de wedstrijd in Frankfurt inderdaad vergoeden Laden... 56.3% Ja, dat vind ik ook 43.8% Nee, dat lijkt mij niet nodig 16 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder: 'Schaam je kapot! Hij wordt helemaal kapot gemaakt door Farioli'

Wesley Sneijder heeft geen goed woord over voor het spel van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.