Na berichtgeving uit Turkije komen Ajax-watchers met duidelijk antwoord op geruchten over Tadic

staat weliswaar op de lijst bij Ajax, maar het is allesbehalve een zekerheid dat hij met ingang van volgend seizoen weer in de Johan Cruijff ArenA is te bewonderen. Dat schrijft clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International naar aanleiding van de berichtgeving vanuit Turkije. Daar werd vrijdagavond in een live-uitzending van TRT Sport verkondigd dat Ajax en Tadic overeenstemming hebben bereikt over een verbintenis die komende zomer in moet gaan. Volgens Mike Verweij kloppen de berichten uit Turkije ‘niet’.

Tadic keerde in de zomer van 2018 bij Ajax terug op de Nederlandse velden. De Serviër groeide in Amsterdam al snel uit tot publiekslieveling, steunpilaar én sterspeler. Hij had tijdens zijn eerste seizoen als topscorer een groot aandeel in de landstitel, winst van de KNVB-beker én het bereiken van de halve finale van de Champions League. Tadic was ook in de daaropvolgende seizoenen een sleutelspeler in het elftal van trainer Erik ten Hag, die na het seizoen 2021/22 vertrok naar Manchester United. Tadic bleef nog één seizoen in Amsterdam, maar trok na de komst van technisch directeur Sven Mislintat zijn conclusies en verkaste naar Fenerbahçe.

De laatste maanden werd Tadic al regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De Turkse verslaggever Yagiz Sabuncuoglu meldde begin februari dat Tadic de intentie had om zijn aflopende contract bij Fenerbahçe te verlengen. Maar mochten beide partijen geen akkoord bereiken, dan ligt er volgens de verslaggever een meerjarig contract klaar bij Ajax, zo klonk het vorige maand. Sabuncuoglu verzekerde bij Sports Digitale dat Tadic in dat geval bij Ajax zijn krabbel kan zetten onder een contract voor twee jaar, met de optie voor twee extra jaren. In de winterstop werd de linkspoot ook al gelinkt aan een hereniging met Ajax. Destijds schreven Turkse media dat voorzitter Ali Koç van Fenerbahçe duidelijk gemaakt zou hebben dat spelers met een aflopend contract slechts onder één voorwaarde mogen blijven: mits het kampioenschap binnengehaald wordt.

Ajax-volgers reageren

Dat wordt nog een hels karwei voor Fenerbahçe. De ploeg van trainer José Mourinho vindt zich op dit moment terug op de tweede plaats in de Süper Lig. De achterstand op koploper Galatasaray is tien punten, al heeft de rivaal en stadsgenoot wel twee wedstrijden meer gespeeld. De Turkse verslaggever Baris Yurduseven kwam vrijdagavond met een nieuw gerucht over een mogelijke hereniging tussen Ajax en Tadic. In een live-uitzending van TRT Sport verkondigde hij dat de partijen overeenstemming hebben bereikt over een contract dat komende zomer in moet gaan. Daar werd zaterdag al op gereageerd door twee Ajax-watchers. “Overigens klopt de berichtgeving vanuit Turkije over Dusan Tadic en Ajax niet”, zo schreef Verweij van De Telegraaf op X. “Dusan Tadic staat op de lijst bij Ajax, maar nog allemaal niet zeker of hij terugkomt naar Amsterdam en zo ja, in wat voor rol. Nog allemaal te voorbarig en onzeker”, aldus Van Duijn van VI.

Negatieve hoofdrol voor Tadic

Het zal dus nog moeten blijken of Ajax en Tadic aan een nieuwe samenwerking gaan beginnen. De Serviër speelde tussen 2018 en 2023 liefst 241 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 105 doelpunten en 112 assists. Sinds zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA kam hij 98 keer in actie voor Fenerbahçe. Bij de Turkse grootmacht staat de teller op 27 doelpunten en 31 assists. Dit seizoen is hij met elf doelpunten en vijftien assists weliswaar belangrijk geweest voor Fenerbahçe, maar donderdagavond vertolkte hij een negatieve hoofdrol in de strafschoppenreeks tegen Rangers in de achtste finales van de Europa League. Tadic miste vanaf elf meter, evenals Frederico Rodrigues Santos en Mert Yandas. Daardoor vlogen de Turken uit het toernooi. Na de 1-3 nederlaag in de heenwedstrijd was de 0-2 in Schotland niet voldoende om een strafschoppenserie te voorkomen.

