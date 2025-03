Dusan Tadic reageert in tien woorden op aanbieding van Ajax

is niet van plan om Fenerbahçe komende zomer te verlaten, zo weet de Turkse krant Aksam. De Serviër zou aanbiedingen hebben ontvangen van Ajax en uit het Midden-Oosten, maar is nog niet klaar in Turkije.

Begin februari kwam naar buiten dat er voor Tadic een vierjarig contract klaarligt bij Ajax, mocht hij er met Fenerbahçe niet uitkomen over een nieuw contact. De huidige verbintenis van de aanvaller loopt komende zomer af en vooralsnog heeft hij nog geen akkoord bereikt met de Turkse topclub. Naast Ajax zou Tadic ook aanbiedingen hebben ontvangen uit Dubai en Saudi-Arabië.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ronald Koeman geeft zijn eerlijke mening over Francesco Farioli

Hoewel het er vooralsnog op lijkt dat Tadic komende zomer transfervrij zal zijn, is hij niet van plan om in te gaan op de aanbieding van Ajax, of een van de andere aanbiedingen. “Ik zal Turkije nooit verlaten, tenzij Fenerbahçe mij dat opdraagt”, zou de routinier volgens Aksam hebben gezegd als reactie op Ajax.

LEES OOK: Valentijn Driessen trekt zeer pijnlijke conclusie voor Ajax

Fenerbahçe wil in zomer met Tadic spreken

Voorlopig zal daar ook geen verandering in gaan komen. Fenerbahçe wil zich namelijk eerst richten op de Turkse competitie. Daarin staat de ploeg van José Mourinho tweede, zeven punten achter Galatasaray. De koploper heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. De krant weet dat de Turkse topclub pas na afloop van het seizoen in gesprek wil met Tadic over een nieuw contract.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan van Halst noemt hét moment waarop de wederopstanding van Ajax werd ingezet

Jan van Halst snapt totaal niet dat Maurice Steijn en Sven Mislintat ongelooflijk met elkaar botsten tijdens hun gezamenlijke periode bij Ajax.