'Dusan Tadic bereikt akkoord met Ajax en keert terug in Amsterdam'

speelt met ingang van volgend seizoen voor Ajax. Dat heeft de Turkse verslaggever Baris Yurduseven vrijdagavond verkondigd in een live-uitzending van TRT Sport. Tadic maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar Fenerbahçe, maar is inmiddels al meerdere keren nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam. Volgens Yurduseven gaat de Serviër zijn aflopende contract bij de Turkse topclub niet verlengen en is hij na de zomer weer te bewonderen in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Yurduseven hebben Ajax en Tadic overeenstemming bereikt over een contract dat komende zomer in moet gaan. Tadic is momenteel in het bezit van een aflopend contract bij Fenerbahçe en is alleen al om die reden een interessant target voor de Amsterdammers, die met minder financiële mogelijkheden moeten werken dan voorheen, al stevenen ze wel af op directe plaatsing voor de Champions League. Deelname aan het miljardenbal levert tientallen miljoenen euro’s op, die Ajax goed kan gebruiken. Mocht de huidige koploper met ingang van volgend seizoen terugkeren op het allerhoogste podium, dan gebeurt dat volgens Yurduseven dus mét Tadic.

Hoe geloofwaardig de berichtgeving door de Turkse verslaggever is, zal moeten blijken. De voorbije periode kwamen er vanuit Turkije meerdere berichten over een mogelijke hereniging tussen Ajax en Tadic naar buiten. Zo meldde journalist Yagiz Sabuncuoglu begin vorige maand nog dat Tadic de intentie had om zijn aflopende contract bij Fenerbahçe te verlengen. Mochten beide partijen toch geen akkoord bereiken, dan ligt er volgens de verslaggever een meerjarig contract klaar bij Ajax, zo klonk het destijds. Sabuncuoglu verzekerde bij Sports Digitale dat Tadic in dat geval bij Ajax zijn krabbel kan zetten onder een contract voor twee jaar, met de optie voor twee extra jaren. In de winterstop werd de Serviër ook al in verband gebracht met Ajax. Destijds schreven Turkse media dat voorzitter Ali Koç van Fenerbahçe duidelijk gemaakt zou hebben dat spelers met een aflopend contract slechts onder één voorwaarde mogen blijven: mits het kampioenschap binnengehaald wordt.

LEES OOK: Dusan Tadic staat niet onwelwillend tegenover Ajax-terugkeer: 'Geld speelt geen rol'

Pijnlijke misser Tadic

Dat dreigt echter een lastig verhaal te gaan worden. Fenerbahçe is de huidige nummer twee van de Süper Lig. De achterstand op lijstaanvoerder Galatasaray is tien punten, al heeft de stadgenoot - die in de tussenronde van de Europa League werd uitgeschakeld door AZ - wel twee wedstrijden meer gespeeld. Naast Galatasaray is inmiddels ook Fenerbahçe uitgespeeld in Europa. De ploeg van trainer José Mourinho verloor ruim een week geleden met 1-3 van Rangers FC. Na 120 minuten voetballen in de return stond het 0-2 in het voordeel van de Turken, maar de Schotten trokken vanaf elf meter aan het langste eind. Tadic faalde vanaf elf meter. Zijn misser zou voor een flinke knauw hebben gezorgd in de verstandhouding met de achterban. Of een terugkeer naar Ajax écht tot de mogelijkheden behoort, zal moeten blijken. De Turkse krant Aksam schreef een paar dagen geleden nog dat Tadic in een reactie op een mogelijke hereniging met Ajax zou hebben gezegd dat hij Turkije ‘nooit zal verlaten, tenzij Fenerbahçe mij dat opdraagt’.

Dusan Tadic, önümüzdeki sezon için Ajax ile anlaşma sağladı.



🔗 TRT Spor pic.twitter.com/LeIBivNODy — Fanatik (@fanatikcomtr) March 15, 2025

