FCUpdate lanceert nieuwe podcast: FCUpdate Extra Tijd

FCUpdate heeft een nieuwe podcast gelanceerd. Iedere donderdagmiddag verschijnt de podcast FCUpdate Extra Tijd, waarin presentator Stan Timmerman met een gast ongeveer drie kwartier lang voetbalnieuws en -achtergronden bespreekt. Deze week wordt uiteraard stilgestaan bij de kraker tussen PSV en Ajax van zondag.

Brand owner Dominic Mostert van FCUpdate is enthousiast over de lancering van de podcast. "Met FCUpdate Extra Tijd hebben we na ongeveer anderhalf jaar afwezigheid weer een podcast. Een mooie toevoeging aan ons reguliere nieuwsaanbod. In de woorden van Jorn: als je er tegenwoordig bij wil horen, moet je een podcast hebben. Ik ben blij dat Stan terugkeert in zijn rol als presentator. Hij heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld binnen ons moederbedrijf Realtimes en is vastberaden om deze uitdaging met beide handen aan te grijpen."

Artikel gaat verder onder video

Samen met FCUpdate-presentator Jorn Aalders wordt in de laatste uitzending een gecombineerd elftal samengesteld van spelers van PSV en Ajax. Ook wordt gesproken over het 'belachelijke' uitfluiten van Dean Huijsen tijdens Nederland - Spanje, het lucratieve WK voor clubteams ('er is het hele seizoen al genoeg voetbal') en de toppers in de Keuken Kampioen Divisie. De uitzending is te beluisteren via Spotify (zie hieronder) of via YouTube.