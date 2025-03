Heleen van Royen: 'Jan Mulder stak z'n tong bij iedereen in de mond'

Heleen van Royen heeft een opmerkelijk verhaal gedeeld over Jan Mulder. Volgens Van Royen probeerde de oud-voetballer (79) in het verleden ‘iedereen’ te tongzoenen op het jaarlijkse Boekenbal, waar bekende schrijvers, uitgevers en genodigden samenkomen om de start van de Boekenweek te vieren.

Vorige week vrijdag vond het Boekenbal 2025 plaats. Van Royen, zelf romanschrijfster, wordt in een interview bij de De Coen & Sander Show op radiozender JOE gevraagd om wat geheimen te delen over de gebeurtenissen in het verleden op het Boekenbal. Ze begint al vrij snel over Jan Mulder, tegenwoordig bekend als voetbalanalist.

Artikel gaat verder onder video

“Jan Mulder, kennen jullie die nog? De oud-voetballer. Die stond er wel om bekend - legendarisch - dat hij z'n tong bij iedereen in de mond stak waar het kon. Dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Maar destijds was het voor vrouwen zo: als je die tong nog niet in je mond had gehad, dan was er iets niet goed”, aldus Van Royen.

De zestigjarige schrijfster zegt dat ze zelf nooit met Mulder heeft gezoend. “Hij probeerde dat, maar ik weerde hem vaardig af. Daar gaan we niet aan beginnen.”